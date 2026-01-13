Ataques de abejas: consejos urgentes tras la tragedia en Luque

La muerte de un trabajador atacado por un enjambre de abejas en un patio baldío de Luque generó ayer una gran conmoción y susto. El bombero voluntario Edison Prieto relató que al llegar al lugar encontraron un escenario muy complejo. “Pudimos percatarnos de que había un enjambre bastante numeroso. Aproximadamente a 20 metros ya encontramos mucha cantidad de abejas encima del señor”, explicó en vivo para ABC TV.
Según detalló, el acceso a la víctima fue extremadamente difícil. “Intentamos acercarnos pero no podíamos. Mi compañero quiso acercarse, pero fue picado también, entonces tratamos de actuar con toda la precaución a fin de evitar más ataques”, indicó.
Ante la gravedad de la situación, solicitaron apoyo a la central con una unidad autobomba, mientras que algunos vecinos intentaron colaborar. “En ese lapso de tiempo también vecinos ayudaron tratando de hacer alguna maniobra para segregar el enjambre. Hicimos un pequeño fuego y con el humo se repelió un poco”, relató.
Tras varios minutos, lograron finalmente llegar hasta la víctima. “Ya era difícil determinar si seguía o no con vida a las primeras instancias, porque a la distancia se veía que el rostro estaba totalmente picado. Difícilmente saber cuántas veces le picaron, pero había bastante”, sostuvo.
Prieto agregó que se presume que la persona habría sido alérgica, aunque eso no puede confirmarse. “Se estima que era alérgico, pero no podemos determinar nada. Lo más probable es que la persona haya sido alérgica. Las picaduras en grandes cantidades siempre van a terminar con un daño grande”, advirtió.
Recomendaciones ante un enjambre
El bombero señaló que muchos accidentes se agravan por reacciones impulsivas o por desconocimiento. Por ello, brindó una serie de recomendaciones fundamentales:
- No alterar el enjambre ni su entorno: “Lo mejor es no alterar su zona de confort, su sitio. No querer matarles o quemarles, porque ellos activan su sistema de defensa para proteger su colmena”.
- Alejarse lentamente del lugar: evitar movimientos bruscos que puedan provocar el ataque masivo.
- No intentar quemarlas: “En la falta de conocimiento muchas veces cometemos errores. No hacer ese tipo de maniobra, porque salen en enjambre para tratar de protegerse”.
- Ante picaduras: no apretar el aguijón con los dedos, ni raspar la zona de picadura. Mejor solo aplicar hielo para desinflamar.
- Si hay muchas picaduras: acudir de inmediato al centro asistencial más cercano, ya que puede tratarse de una situación potencialmente mortal.