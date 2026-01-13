Concejales de San Pedro solicitan declarar persona no grata a ministra del MOPC

Concejales departamentales de San Pedro presentaron una nota en la que piden declarar persona no grata a la ministra de Obras Públicas y Comunicaciones, Claudia Centurión.

La solicitud se fundamenta en la desidia e inoperancia ante el grave y persistente mal estado de la ruta PY08-Blas Garay, y otras rutas del departamento de San Pedro, lo cual ha generado múltiples accidentes y, hasta la fecha, nula respuesta por parte del MOPC.

Además, señalan que cabe destacar que la Honorable Junta Departamental ha solicitado la declaración de emergencia departamental, así como ha remitido varias notas formales, solicitando el mantenimiento urgente de dicho camino.

“A nivel país se está sabiendo la situación que estamos sufriendo en nuestro departamento. Tenemos múltiples accidentes en la ruta PY08. Hemos recurrido a la ministra, hemos agotado todas las instancias posibles para que esto mejore, pero no hemos conseguido nada”, afirmó la concejala Margarita Díaz.

Lea más: San Pedro: anuncian más protestas para exigir el arreglo de la ruta PY08

A seguido comentó que cuando fueron con una delegación para hablar con ella no les recibió y envió un representante. “Ellos (representantes) no resuelven los problemas”.

La sesión extraordinaria para tratar este pedido contra la Ministra del MOPC se llevará a cabo mañana. “Veremos si tenemos los votos suficientes para declararla persona no grata. Pero queremos dejar en claro que no es ninguna persecución”.