Congreso recibe hoy a policías y militares por reforma de Caja Fiscal

La Comisión Permanente del Congreso, presidido por el senador Colym Soroka, convocó para hoy martes a las 09:00 a representantes de asociaciones y agremiaciones de militares y policías en situación de retiro, con el fin de escuchar sus inquietudes y sugerencias respecto al proyecto de Ley de modernización y reforma de la Caja de Jubilaciones del Sector Público, actualmente en análisis legislativo.

Uno de los puntos más sensibles del proyecto y que afecta en este caso al sector de las Fuerzas Públicas es la eliminación de la equiparación automática entre el salario del personal en actividad y los haberes de retiro. El Ejecutivo propone en esta reforma unificar los criterios para el cálculo de las jubilaciones se base en el promedio de las remuneraciones percibidas durante los últimos cinco años de servicio y es uno de los puntos conflictivos para este sector.

Lea más: Reforma de la Caja Fiscal: las claves del proyecto, según el MEF

El proyecto señala en su considerando que uno de los principales factores que explican el desequilibrio del sistema previsional es la existencia de distintos regímenes y parámetros normativos para la jubilación dentro del sector público.

Mientras sectores como la Administración Pública exigen una edad mínima de 62 años para acceder a la jubilación ordinaria, otros, como el Magisterio Nacional, los docentes universitarios, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, no establecen un límite de edad para acceder al beneficio jubilatorio, y que es otra de las críticas del sector de Fuerzas Públicas que hoy expondrán sus propuestas y críticas.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Esta disparidad en las reglas de acceso a la jubilación es presentada en el documento como un elemento central para comprender la crisis financiera que enfrenta la Caja Fiscal.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Docentes reiteran rechazo a reforma de Caja y exigen aporte estatal de 14%

De acuerdo con los datos que acompañan el proyecto, entre los años 2014 y 2024 el déficit acumulado de los sectores más comprometidos: Magisterio Nacional y Fuerzas Públicas (Fuerzas Armadas y Policía Nacional), alcanzó los US$ 1.162 millones.

De dicho total señalado, unos US$ 748 millones corresponden a las Fuerzas Públicas y fueron cubiertos directamente con recursos del Tesoro, mientras que US$ 414 millones corresponden al déficit del Magisterio Nacional que se financiaron con excedentes del Programa Contributivo Civil y recursos del Tesoro.

El déficit en la Caja Fiscal crece en cada periodo y en el último año (2025) ya llegó a US$ 380 millones.

Por su parte los docentes se reunirán nuevamente con los legisladores la próxima semana a fin de presentar las propuestas que tienen para la reforma. En tanto persiste la amenaza que si el plan del Ejecutivo prospera, no empezarán las clases.