Tres feminicidios en menos de 24 horas en Central: esto dice el Ministerio de la Mujer

Los casos de San Lorenzo, en el que Johana Villasanti y su hija, Divina Luana, fueron asesinadas presuntamente por la expareja de la mujer, Luis Fernando Esquivel en San Lorenzo, se suma al feminicidio de María Francisca Báez, asesinada en Mariano Roque Alonso por su pareja, Christian Fabián Pereira, quien se suicidó tras concretar el hecho.

Todos ocurrieron en el departamento Central y en menos de 24 horas. Además, se suman a otros tres casos solo en enero de este nuevo año que inició hace 13 días, totalizando seis casos de feminicidio.

Stela Villamayor, viceministra de Protección de Derechos de las Mujeres, alertó de la situación y recordó que los casos de violencia contra las mujeres cerró el año pasado con 37 víctimas de feminicidio, 55 mujeres que sobrevivieron a intentos de feminicidio y un total de 69 víctimas indirectas que terminaron huérfanos.

Insistió en que cuentan con la línea 137, Fono Mujer, al que las víctimas de violencia pueden pedir apoyo, contención, orientación psicológica y legal para abordar casos de violencia y atienden las 24 horas del día, los siete días de la semana.

¿Dónde acudir su sufrís violencia?

El Ministerio de la Mujer cuenta con un plan piloto de una línea de WhatsApp para mujeres víctimas de violencia o testigos de víctimas de violencia que quieren usar mensajería de texto: para esto deben escribir al 0984 45 73 98 en el que atienden operadoras psicólogas que dan el abordaje correspondiente a cada caso

“Muchas mujeres no saben o no identifican que están en una situación de violencia o en un ciclo de violencia. La línea es de prevención a través de campañas de sensibilización y concienciación, formación específica que tienen que tener los operarios en la ruta de contención para abordar los temas e identificar estas situaciones sistemáticas”, refirió Villamayor.

Agregó que las víctimas de los últimos tres casos estaban inmersas en un ciclo, por lo que no realizaron la denuncia, entonces llegar con estas informaciones de cuál es la ruta de denuncia, o que las personas que son testigos de estas situaciones también lo manifiesten, pueden prevenir estos trágicos desenlaces.

“Pueden hacer denuncias de terceros, que no haya más testigos silenciosos y poder prevenir esta violencia extrema que llega al feminicidio”, señaló.

Programa Noviazgo sin violencia

Para parejas de jóvenes que muchas veces no cuentan con herramientas para identificar los signos de violencia, recordaron desde el Ministerio de la Mujer que cuentan con el programa Noviazgo sin violencia.

La viceministra explicó que la campaña cerró el año pasado con 11.000 jóvenes y adolescentes que fueron capacitados y sensibilizados en estos casos de relaciones incipientes y que este año continuarán capacitando a más jóvenes, a fin de que puedan identificar signos de violencia y salir de la naturalización y comportamientos culturales que persisten en nuestra sociedad.

“El Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) tiene que entrar para reforzar los valores en la malla curricular en cuanto a la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres para que se puedan dar esas bases sólidas y erradicar estas situaciones que perpetúan un sistema patriarcal y un machismo que todavía sigue en la sociedad. Esa línea en educación debemos seguir trabajando”, insistió.

El Ministerio de la Mujer cuenta con cinco centros regionales en el departamento de Alto Paraná, Amambay, Pedro Juan, Boquerón y en San Pedro donde cuentan con centros de atención a la mujer, con equipos integrados por abogadas, psicólogas y trabajadoras sociales que están a disposición de las mujeres y aquellas personas que quieran recurrir para orientaciones al respecto. En Asunción con el Servicio de Atención a la Mujer, conocida por sus siglas, Sedamur, que está a disposición de la ciudadanía.

Leyes vigentes contra la violencia

Actualmente, en el Paraguay existen dos instrumentos normativos, uno de ellos incluso en el que se basa constitucionalmente el Ministerio de la Mujer, la ley 5.777, de protección integral a la mujer.

La misma aplica políticas públicas como el abordaje en casos de violencia y los 15 tipos de violencia que establece.

También está vigente la ley 7.239, que en su artículo 8º establece la capacitación obligatoria de los funcionarios públicos para el abordaje de casos de violencia.

“A hoy tenemos más de 80.000 funcionarios capacitados, esto está dispuesto en la plataforma de la INAP, con la asistencia técnica de lo que es la malla curricular que ya trabajó el Ministerio de la Mujer. Esta ley está con una vigencia de cinco años y tenemos que llegar a todos los funcionarios públicos, instituciones descentralizadas y autónomas”, detalló Villamayor.

¿Qué hace el Ministerio en casos consumados?

La viceministra reiteró que desde el Ministerio de la Mujer están abocados a la atención a través de los servicios y también a la protección, ya que cuentan con dos albergues para la situación de alto riesgo de aquellas mujeres que requieren de un refugio, de un resguardo y protección.

“Tenemos dos albergues, uno en Central y otro en Canindeyú, donde pueden ingresar las mujeres que estén en un alto riesgo de violencia con sus hijos e hijas. En los casos consumados, nosotros hacemos un monitoreo, porque de eso nosotros tenemos que hacer una evaluación y con eso hacer análisis para que podamos abocarnos a construir políticas públicas que puedan abordar las causas, determinar que persiste, para que podamos trabajar sobre esas causas, esos factores y dar una respuesta efectiva a nivel país en contra de la violencia", concluyó.