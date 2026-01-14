Extensión horaria del paso Ayolas–Ituzaingó beneficiará a la economía regional

El secretario de la Cámara de Comercio de Ayolas, abogado Hugo Santa Cruz, explicó que la solicitud de ampliación horaria del cruce fronterizo, impulsada por las cámaras de comercio de Ayolas e Ituzaingó, cuenta con la aprobación de diputados de nuestro país y también de legisladores de la provincia de Corrientes, en la República Argentina. Indicó que este respaldo político representa un avance importante para concretar el pedido.

En Paraguay, el proyecto aprobado sobre tabla responde a un reclamo sostenido de las cámaras de comercio de ambas márgenes del río Paraná, con el objetivo de dinamizar la economía regional. La iniciativa había sido presentada en el año 2025 ante la Cámara Baja por los diputados por el departamento de Misiones, Arnaldo Valdez (PLRA) y Carlos Arrechea (ANR), quienes acompañaron el pedido del sector comercial.

Mediante una resolución, se insta al Poder Ejecutivo y a la Dirección de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, la Dirección Nacional de Aduanas y la Dirección General de Migraciones, a iniciar las gestiones administrativas, técnicas, diplomáticas y de infraestructura necesarias para habilitar el cruce internacional como “Paso de Carácter Comercial”.

Por otro lado, Isidro Vera, poblador de la Isla Yasyretá y trabajador del rubro turístico, señaló que la ampliación horaria del paso Ayolas–Ituzaingó será altamente beneficiosa para el comercio de ambas márgenes, así como para el desarrollo del turismo. Manifestó que, pese a que actualmente el horario de habilitación es de 09:00 a 19:00, considerado limitado, se registra un importante movimiento de personas con fines comerciales y turísticos.

Finalmente, el presidente de la Cámara de Comercio de Ayolas, Felipe Lambaré, recordó que ya se ha solicitado formalmente al Gobierno Nacional la ampliación del horario del paso fronterizo. Destacó que la implementación de un horario extendido permitirá potenciar la actividad turística y económica de Ayolas e Ituzaingó, generando mayores oportunidades para comerciantes y emprendedores de ambas ciudades.