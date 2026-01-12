Desagüe de Gral. Santos arrancará esta semana y cerrarán Costanera por un mes: conocé los desvíos

Antoliano Benítez, director de Obras Municipales de Asunción, confirmó que la obra del desagüe pluvial de General Santos iniciará el viernes, debido a las condiciones climáticas de los últimos días, que no permitieron su inicio hoy, lunes, como estaba previsto. Esta es una de las 8 cuencas que el exintendente Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista) prometió intervenir con los bonos G8 (2020). Empezó 4 y no terminó ninguna. El dinero ya no existe y los proyectos deberán concluirse con la recaudación.

Benítez explicó que tras el acopio de las tuberías celulares, la contratista iniciaría esta semana con las excavaciones sobre la Costanera, en un tramo de aproximadamente 500 metros, hasta el cruce con Artigas. Aseguró que, según las estimaciones de la empresa, se estaría concluyendo los trabajos en ese sector en aproximadamente un mes.

Debido al despliegue de maquinaria pesada en el sitio, durante el plazo de los trabajos, deberán bloquear la circulación en el tramo de la Costanera que será intervenido. “Son excavaciones bastante grandes, de 4 o 5 metros de profundidad por casi 5 metros de ancho. El riesgo es alto cuando se tiene un pronóstico de lluvia importante”, explicó

La obra fue adjudicada por el exintendente Rodríguez a la Constructora Teco SRL, representada por Erik Wolf, por G. 42.305 millones, con un adelanto de G. 8.461 millones. La palada inicial se dio el 20 de marzo, hace casi 10 meses. Inicialmente, el plazo de entrega era el 31 de diciembre pasado, pero por pedido de la empresa, la Municipalidad suspendió el plazo el 23 de julio.

Estos serán los desvíos

Para quienes utilizan la avenida Costanera como acceso y salida del Centro de Asunción, la Municipalidad estableció un plan de desvío que utilizará la calle Concepción Leyes de Chávez, paralela a la avenida, como alternativa de acceso y salida de la Costanera.

El acceso se hará desde Artigas, al costado de un conocido Hospital privado, hasta llegar a un camino de propiedad privada que conecta Concepción Leyes de Chávez, a la altura de la Base N° 7 de la Policía Municipal de Tránsito, sobre Costanera.

Por tratarse de un camino privado, con portón y horario de cierre incluido, Benítez reconoció que podría acarrear inconvenientes en horario nocturno, pero dijo que se daría acceso especial a los residentes.

Segunda etapa

Asimismo, el director de Obras Municipales de Asunción señaló que, tras la finalización del tramo hasta Artigas, se estaría empezando a trabajar sobre la avenida General Santos hasta San Antonio. La intervención, en esta segunda etapa, duraría otros 30 días, estimó.

“Queremos aprovechar este tiempo de bajo volumen de tráfico, de manera trabajar en los sectores más comprometidos co respecto a la intensidad de tráfico”, dijo Benítez.

Agregó que para esa zona, ya se realizaron los trabajos de recapado de las calles alternativas, como Teniente Francisco Cusmanich y otras, para soportar el flujo vehicular desviado. Además, dijo que la zona contará con la señalización correspondiente, además de la presencia de inspectores de tránsito para mitigar el impacto en horas de mayor tráfico.

Proyecto modificado

Benítez recordó que el proyecto original fue modificado, debido a intervenciones privadas encontradas en el cauce del arroyo Las Mercedes, que según consta en el informe que la Dirección de Obras Municipales remitió a la Junta Municipal, imposibilitan “su utilización para evacuar la totalidad del caudal”, como se pretendió en un principio.

El nuevo diseño consiste en enviar la mayor parte del caudal recolectado (60%) a través del alcantarillado celular por debajo de la avenida General Santos hasta la avenida Costanera. Ahí, el agua sería vertida en un brazo del arroyo, hasta el banco San Miguel. Con las modificaciones hechas, solo el 40% del caudal sería vertido directamente al arroyo, previo acondicionamiento del sitio.

Estas modificaciones estuvieron pendientes de la aprobación de la Junta Municipal que, finalmente, dio su visto bueno a fines de diciembre, antes del periodo de receso del legislativo municipal.

Aunque el plazo contractual original era de 270 días, Benítez explicó que la contratista cuenta aún con un saldo de cinco meses, tras la suspensión del cómputo del plazo, otorgada por la dependencia a su cargo el 23 de julio de 2025.

Bonos e intervención

El exintendente Rodríguez prometió ocho desagües pluviales con los bonos G8, de los cuales apenas empezó cuatro y y no terminó ninguna. Carlos Pereira, interventor de su gestión, reportó un avance de esta obra de apenas 3,5% en casi 5 meses, correspondiente solo a la pavimentación de calles alternativas.

En su informe final, confirmó que de los G. 360.000 millones de esa emisión, Rodríguez desvió G. 512.000 millones, mediante “terribles prácticas ilegales“, como la utilización de una ”cuenta única“. Pereira denunció además sobrecostos de las obras iniciadas con los bonos en US$ 8 millones, respecto de la autorización de la Junta Municipal.

Rodríguez renunció al cargo el 22 de agosto, minutos antes de la presentación del contundente informe final del interventor y ante la inminencia de su destitución, anunciada por su propio movimiento, el cartismo.

El exintendente enfrenta por lo menos ocho procesos judiciales, incluyendo una acusación formal por lesión de confianza y asociación criminal en la causa de los “detergentes de oro”.