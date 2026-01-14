Ratifican prisión a novia de Papo Morales, condenada por crimen de Robert Marín

La defensa de Cynthia Ojeda Burgos, condenada a 12 años de cárcel como cómplice del homicidio doloso de Robert Fabián Marín, registrado en noviembre de 2020; solicitó revocar la prisión preventiva de la encausada y que se dicte su prisión preventiva con el uso de la tobillera electrónica.

Los abogados Daniel Garcete y Osvaldo Arrúa, en representación de la condenada, fundamentaron que Cynthia Ojeda fue víctima de abuso sexual por parte de un agente penitenciario durante su reclusión en la cárcel de mujeres del Buen Pastor (cerrada en octubre de 2025).

Por su parte la fiscal María Bernarda Álvarez expresó su oposición al planteamiento de la defensa, con el argumento que persiste el peligro de fuga de Cynthia Burgos, en atención a su condena a 12 años de cárcel, que ya fue ratificada por la Cámara de Apelaciones.

Luego de analizar la petición de la defensa el Tribunal de Sentencia concluyó que, ante la condena a 12 años de cárcel dictado en diciembre de 2023 y ratificado por la Cámara de Apelaciones en agosto de 2024, aumenta el peligro de fuga de la encausada. En consecuencia, rechazó el arresto domiciliario de la mujer.

El asesinato de Robert Marín

Robert Fabián Marín, de 23 años, fue asesinado el martes 24 de noviembre del 2020 frente al local nocturno bar Moe Food & Drink ubicado en la calle Teniente López esquina Guyra Campana, en el barrio San Pablo, Asunción.

Todo el hecho quedó registrado en imágenes de una cámara ubicada en la vereda en la cual estacionaron Robert Marín y Gregorio “Papo” Morales. Si bien el ataque ocurrió frente al local, Marín falleció a las 4:00 en el Hospital de Trauma a causa de las heridas producidas por Morales.

Papo acudió a un cumpleaños tras ser invitado por su pareja, Cynthia Burgos. La víctima fatal y un amigo invitaron a la mujer a la fiesta, lo cual aparentemente habría producido un ataque de celos a Morales.

En el video se observa cómo Papo Morales baja de su camioneta Fortuner blanca y se sube al vehículo en el que estaba Marín y su amigo Digno Eduardo Segovia Rolón. Luego de unos destellos, que serían los cuatro disparos fatales de la pistola 9 mm del condenado, se ve cómo la víctima sale corriendo dificultosamente del rodado y minutos después Papo Morales baja del vehículo tranquilamente, sube nuevamente a su camioneta, espera a su pareja y luego huye del lugar.

Morales y Burgos fueron aprehendidos cerca del mediodía de ese mismo martes dentro de un motel en Lambaré. El abogado de Morales afirmó que su defendido tiene “parkinson, neumonía y abstinencia”, con lo que buscó trabar en reiteradas ocasiones el juicio hasta recibir una sanción.