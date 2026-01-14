San Pedro: todo preparado para la manifestación de mañana por el mal estado de la ruta PY08

A pesar de que el presidente de la República, Santiago Peña, anunció ayer en un acto público que hoy estaría firmando el contrato para la reparación de la Ruta PY08 y la correspondiente autorización para el inicio de los trabajos, los ciudadanos autoconvocados expresaron que la movilización no se suspende y se espera la presencia masiva de la gente en el lugar de la concentración.

Conforme a los preparativos, la medida de protesta estará concentrada en el barrio San Pedro, municipio de Guayaybí, situado sobre la ruta PY08, donde estarán reunidos pobladores de distintos puntos de la parte norte y sur del departamento.

Al respecto, una de las encargadas de organizar a la gente es la concejal departamental Sonia Medina, quien comentó que la ciudadanía ya está decidida a acompañar la protesta. Es porque desde hace demasiado tiempo se viene reclamando el arreglo de este tramo, pero sus pedidos nunca fueron escuchados por las autoridades nacionales, especialmente por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), enfatizó.

Esperan ver contrato firmado y la presencia de autoridades del MOPC

Por otra parte, Medina mencionó que los manifestantes estarán esperando mañana la documentación que autoriza el comienzo de las obras de mejoramiento de la ruta PY08, para asegurarse de que realmente se hagan los trabajos y no se trate de una nueva promesa para calmar el ánimo de la ciudadanía, como es habitual de este gobierno, señaló.

“Le pedimos a los representantes del MOPC, ya sea la ministra Claudia Centurión o el viceministro de Obras, que vengan mañana a poner la cara ante el pueblo sampedrano, que desde hace varios años está pidiendo auxilio para el arreglo de la ruta PY08, correspondiente al tramo Calle 6.000-Azote’y, donde ya perecieron muchos ciudadanos por causa de los baches que abundan a lo largo de esta vía”, agregó.

Mencionó además que, si realmente el presidente Peña ya firmó la autorización para el comienzo de los trabajos de mejoramiento de esta ruta, los pobladores van a exigir que, mientras la empresa traslada su equipo vial a la zona, el MOPC continúe con la tarea de bacheo del tramo, con el fin de evitar que sigan ocurriendo accidentes de tránsito, subrayó.

Pedido de declarar persona no grata a la ministra

En lo que concierne al pedido para declarar persona no grata a la ministra de Obras, Claudia Centurión,en San Pedro, propuesto por un grupo de concejales departamentales, la solicitud no tuvo la aprobación de la mayoría del cuerpo legislativo, debido a que la sesión convocada para hoy no tuvo quórum.