Nacionales
14 de enero de 2026 - 07:53

Tras reclamos, municipalidad inicia limpieza de la Costanera Sur

Inician tareas de limpieza en la Costanera Sur este miércoles.
Inician tareas de limpieza en la Costanera Sur este miércoles.

Ciudadanos que utilizan la Costanera Sur a diario denunciaron ayer la falta de mantenimiento y dejadez de las obras inauguradas hace un año. Tras los reclamos, este miércoles funcionarios de la Municipalidad de Asunción acudieron a realizar trabajos de limpieza y poda.

Por ABC Color

Un equipo de funcionarios municipales de Asunción amaneció hoy en la Costanera Sur para iniciar tareas de limpieza y poda. Un equipo trabaja para recolectar las basuras acumuladas y otro grupo se encarga de las malezas que ya estaban muy crecidas.

Este trabajo se realiza en respuesta al reclamo ciudadano hecho ayer a través de redes sociales y publicaciones de la prensa.

El ingeniero Guillermo Ferreira, coordinador general del Comité Ejecutivo de la Franja Costera, señaló para ABC TV esta mañana que recibieron la instrucción de realizar trabajos de jardinería y limpieza en general. Estimó que van a recolectar al menos 30 bolsas grandes de basura.

Ciudadanos reportaron la falta de recolección constante de basuras y poda frecuente de malezas en la Costanera Sur.
Ciudadanos reportaron la falta de recolección constante de basuras y poda frecuente de malezas en la Costanera Sur.

No habló respecto a ningún trabajo de reparación de baldosas o de pisos rotos que ya se observan al poco tiempo de su inauguración.

Van a trabajar toda la semana

En otro momento, confirmó que desde el viernes y durante toda la próxima semana van a aplicar un “mata yuyos” por todas las veredas y paseos centrales de la Franja Costara y el Corredor Vial Botánico.

La Costanera Sur estaba tomada por las malezas hasta la denuncia ciudadana.
La Costanera Sur estaba tomada por las malezas hasta la denuncia ciudadana.

Conductores y transeúntes denunciaron que en esas zonas las malezas dificultan el tránsito peatonal y la visibilidad para quienes circulan en vehículo por la zona.

Afirmó que van a realizar esa tarea sin afectar la plantación de árboles nativos en toda la zona.