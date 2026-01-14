Tras reclamos, municipalidad inicia limpieza de la Costanera Sur

Un equipo de funcionarios municipales de Asunción amaneció hoy en la Costanera Sur para iniciar tareas de limpieza y poda. Un equipo trabaja para recolectar las basuras acumuladas y otro grupo se encarga de las malezas que ya estaban muy crecidas.

Este trabajo se realiza en respuesta al reclamo ciudadano hecho ayer a través de redes sociales y publicaciones de la prensa.

Lea más: Asunción: Peligrosos matorrales se apoderan de camineros de Costanera Sur

El ingeniero Guillermo Ferreira, coordinador general del Comité Ejecutivo de la Franja Costera, señaló para ABC TV esta mañana que recibieron la instrucción de realizar trabajos de jardinería y limpieza en general. Estimó que van a recolectar al menos 30 bolsas grandes de basura.

No habló respecto a ningún trabajo de reparación de baldosas o de pisos rotos que ya se observan al poco tiempo de su inauguración.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Costanera Sur sigue mugrienta, tres días después de la Sudamericana

Van a trabajar toda la semana

En otro momento, confirmó que desde el viernes y durante toda la próxima semana van a aplicar un “mata yuyos” por todas las veredas y paseos centrales de la Franja Costara y el Corredor Vial Botánico.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Conductores y transeúntes denunciaron que en esas zonas las malezas dificultan el tránsito peatonal y la visibilidad para quienes circulan en vehículo por la zona.

Afirmó que van a realizar esa tarea sin afectar la plantación de árboles nativos en toda la zona.