Crónicas Ciudadanas
13 de enero de 2026 - 09:38

Peligrosos matorrales se apoderan de camineros de Costanera Sur

Maleza en la Costanera Sur.Aníbal Velázquez

Caminar en la Costanera debería ser un placer, pero por desidia del MOPC, actualmente es muy riesgoso. Los matorrales de la vereda que da hacia Cateura han crecido bastante, tanto que en algunas partes ya invaden los camineros. El peligro son las alimañas y hasta serpientes que puedan salir y morder si no se toman las precauciones.

En estos días de vacaciones, muchas personas van en familia para realizar caminatas y disfrutar de la belleza del paisaje y sobre todo del río, que relaja la mente.

Las malezas altas también crecen sin control del lado del río. Solo que en ese sector el brocal es más alto y hay menos riesgo.

El paseo central también está muy descuidado, su empastado está alto.

Kevin Zaracho, un asiduo caminante de la Costanera Sur, lamentó la desidia de las autoridades y pidió mayor interés y cuidado por estos lugares que la gente utiliza pararecrearse o practicar deportes.

