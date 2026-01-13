Peligrosos matorrales se apoderan de camineros de Costanera Sur

En estos días de vacaciones, muchas personas van en familia para realizar caminatas y disfrutar de la belleza del paisaje y sobre todo del río, que relaja la mente.

Las malezas altas también crecen sin control del lado del río. Solo que en ese sector el brocal es más alto y hay menos riesgo.

El paseo central también está muy descuidado, su empastado está alto.

Kevin Zaracho, un asiduo caminante de la Costanera Sur, lamentó la desidia de las autoridades y pidió mayor interés y cuidado por estos lugares que la gente utiliza pararecrearse o practicar deportes.

