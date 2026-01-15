Berilo: Paraguay pide extradición urgente del supuesto socio de Cucho Cabaña

El exhorto de detención con fines de extradición de Néncer Alfonso Ramírez Lozado, alias “Ganadero”, fue librado a Colombia por parte de la jueza de Garantías Lici Teresita Sánchez, interina del magistrado Miguel Palacios; a pedido de la fiscal Lorena Ledesma, encargada del caso Berilo.

Mediante el Auto Interlocutorio N° 17, de fecha 14 de enero de 2026, la magistrada solicitó también a las autoridades de Colombia la remisión de las documentaciones, equipos informáticos y aparatos celulares incautados al momento del allanamiento realizado el 8 de enero pasado, en el domicilio de Ramírez Lozano, conforme a lo dispuesto por el acuerdo sobre extradición entre Paraguay y Colombia.

Lea más: Detienen a presunto socio de Cucho Cabaña en Colombia

En su resolución la jueza de Garantías invoca las reglas de reciprocidad y el artículo 6 (Extradición) de la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, y las disposiciones contenidas en el Tratado Internacional de Medellín entre la República del Paraguay y la República de Colombia, vigente en virtud de la Ley Nº 7001/22.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La fiscal Lorena Ledesma fundamentó, en el pedido presentado al juzgado de Garantías el pasado 12 de enero, que “Ganadero” está imputado en Paraguay por presunta asociación criminal de la ley de drogas y lavado de dinero, en el marco de la causa Berilo; fue declarado en rebeldía y cuenta con orden de captura desde el 13 de setiembre del año 2018.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Imputado junto a Cucho en el caso Berilo

Néncer Alfonso Ramírez Lozano, más conocido con el apodo de Ganadero en el mundo del hampa y considerado como uno de los mayores articuladores del tráfico de cocaína en Sudamérica, finalmente fue capturado en la tarde del jueves 8 de enero último en la operación denominada Alfa, desarrollada por los organismos de seguridad colombianos en la localidad de Tolima, a orillas del río Magdalena, del país caribeño.

Lea más: Así capturaron en Colombia a Ganadero, socio de Cucho Cabaña

Ganadero está imputado en Paraguay en el marco del operativo Berilo, juntamente con Reinaldo “Cucho” Cabaña. Esta operación se inició el 6 de setiembre de 2018 en Ciudad del Este y permitió el desbaratamiento de una estructura criminal que enviaba toneladas de cocaína desde aquella región de nuestro país al Brasil.

Desde aquel año, Ganadero estaba prófugo de la justicia paraguaya y la Interpol lo tenía como uno de sus principales objetivos en la región. Es por eso que ahora el Ministerio Público anunció que solicitará la extradición del presunto narco colombiano.

El anuncio de la captura de Ramírez Lozano fue hecho el viernes último en el Ministerio del Interior por el mismo ministro Enrique Riera, quien estuvo acompañado por el comandante de la Policía, Carlos Benítez; el subcomandante César Silguero y la fiscala adjunta Matilde Moreno.

Lea más: Fiscalía incauta mercaderías de socios de Cucho

Ganadero habría tomado el lugar de Cucho

El secretario de Estado señaló que Ganadero prácticamente había tomado el lugar de Reinaldo “Cucho” Cabaña, luego de que este cayó preso y seguía enviando la droga al vecino país con la misma regularidad, por lo que reiteraron su captura internacional en 146 países, principalmente en Colombia, Paraguay y el Brasil.

Riera puntualizó que Ramírez Lozano era uno de los principales coordinadores del narcotráfico en Sudamérica para el envío de grandes cantidades de cocaína hacia Centroamérica, Estados Unidos y Europa.

De acuerdo con las investigaciones, la importadora “Neo Import Export S.A”, presidida por Ramírez Lozano y su socio Óscar Adrián Monges, realizaba operaciones con millonarias sumas de dinero remesadas al exterior que no coincidían con los productos importados por sus clientes.

Lea más: Preliminar de Cucho y Ulises en caso Berilo, nuevamente a cargo de la Corte

Ganadero no cuenta con causas en Colombia, lo cual facilitaría su extradición a nuestro país. “Él está acusado en nuestro país por asociación criminal vinculada al narcotráfico y por lavado de dinero”, recordó la fiscala adjunta Matilde Moreno tras el anuncio de su captura.