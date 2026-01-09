Video: así capturaron en Colombia al “Ganadero”, socio de Cucho Cabaña

En un operativo registrado en video, fuerzas de seguridad de Colombia, en coordinación con Ameripol y la Policía Nacional de Paraguay, capturaron a Nencer Alfonso Ramírez Lozano, alias “Ganadero”, señalado como socio y sucesor de Reinaldo Javier Cabañas, alias “Cucho”, dentro de una red internacional de narcotráfico.

La detención se realizó en el municipio de Purificación, departamento de Tolima, durante un allanamiento ejecutado como parte del Operativo Alfa. Ramírez era buscado desde hace seis meses mediante Notificación Roja de Interpol, a pedido de las autoridades paraguayas.

“Ganadero” es considerado uno de los principales coordinadores del tráfico de cocaína en Sudamérica, con rutas que conectaban Bolivia, Perú y Colombia con mercados de Centroamérica, Estados Unidos y Europa.

Las investigaciones lo ubican como pieza clave en las finanzas criminales de la organización y como el hombre que tomó el control de las operaciones tras la caída de Cucho Cabaña, detenido en 2018 en Alto Paraná.

Así fue el operativo

En los videos difundidos por las autoridades colombianas se observa un despliegue de al menos 20 agentes, apoyados por vigilancia aérea, que rodearon la propiedad donde se ocultaba el sospechoso.

Los efectivos ingresaron tras romper parte del cerco perimetral, avanzaron por el patio y finalmente lo redujeron en el jardín de la vivienda, donde se entregó.

Durante el procedimiento se incautaron al menos cuatro camionetas de alta gama y varias motocicletas.

Ramírez Lozano es requerido por la Justicia paraguaya por los delitos de tráfico ilícito de estupefacientes, asociación criminal y lavado de activos. Tras su captura, fue puesto a disposición de Ameripol para iniciar el proceso de entrega a las autoridades paraguayas.

Desde los organismos de seguridad destacaron que el resultado es producto del intercambio permanente de inteligencia y la coordinación operativa binacional, que permitió localizar y neutralizar a un objetivo considerado estratégico para las redes del narcotráfico.

Golpe a la estructura criminal

De acuerdo con las autoridades, la caída de alias “Ganadero” representa un duro golpe a la estructura que durante años operó en la frontera entre Paraguay y Brasil, y que luego extendió sus tentáculos hacia el norte del continente.

“Cuando se unen las naciones, pierden los criminales”, señalaron desde la Policía colombiana al confirmar la captura, que refuerza la cooperación regional contra el crimen organizado.