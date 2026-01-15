Convocan a conversatorio y advierten sobre grave contaminación del arroyo Piribebuy

Durante el encuentro se expondrán resultados de análisis laboratoriales realizados por una empresa agroganadera, los cuales revelan altos niveles de contaminación en el cauce del arroyo Piribebuy, de la ciudad homónima ubicada en el departamento de Cordillera. Se detectó la presencia de coliformes y amonio, indicadores que evidencian un deterioro preocupante de la calidad del agua, según mencionó Claudio Román, uno de los organizadores del conversatorio.

Román explicó que la situación del arroyo Piribebuy no es un hecho aislado, sino la consecuencia de años de falta de control y planificación, agravada por la deforestación indiscriminada y el avance de emprendimientos inmobiliarios en zonas rurales, muchas veces sin las condiciones ambientales adecuadas.

Crecimiento urbano no es acompañado

Román afirmó que el crecimiento urbano y rural no ha ido acompañado de políticas claras de protección ambiental. Esto derivó en la degradación de bosques, humedales y cursos hídricos, afectando no solo al ecosistema, sino también a comunidades que dependen del arroyo.

En ese contexto, durante el conversatorio se planteará la necesidad de adoptar medidas urgentes, basadas en datos técnicos y científicos, con el objetivo de frenar el deterioro del arroyo Piribebuy y promover su preservación a largo plazo.

Román resaltó que, con el encuentro, buscan generar un espacio de diálogo y análisis, con la expectativa de que las autoridades municipales tomen conocimiento de la gravedad del problema y avancen en acciones concretas.

