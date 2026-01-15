Nacionales
15 de enero de 2026 - 14:58

Demolición de casona histórica es un “atropello absoluto”, según Cultura

Desde la Secretaría Nacional de Cultura (SNC) apuntaron que la demolición de una casona histórica ubicada en el centro de Asunción fue un “atropello absoluto”. La ministra Adriana Ortiz detalló que se tenía una habilitación para “pequeñas demoliciones internas”, no así para toda la estructura.



Luego de la demolición total de una casona ubicada en el centro histórico de Asunción -José de Antequera y Félix de Azara-, la ministra de la SNC, Adriana Ortiz, calificó el hecho como un “atropello absoluto al patrimonio”.

“Es un atropello a la historia de nuestra querida capital, Asunción. Son hechos que como institución pública y sociedad lamentamos muchísimo que aún siga reinando el concepto de desarrollo y progreso derribando la historia con edificios que forman parte de la cultura e identidad de un pueblo”, detalló.

Asimismo, confirmó que la institución a su cargo ya intervino por este caso y ahora continúan las evaluaciones de un equipo técnico para que “la Ley de cultura pueda entrar con todo el rigor”.

También aseguró que la vivienda estaba protegida por ley y mediante una resolución de Cultura, por lo que contaba con un registro patrimonial y a nivel de la Municipalidad de Asunción tampoco tenía una aprobación para una demolición total.

Expediente de la casona histórica que fue derrumbada sin autorización en Asunción, en Azara esquina Antequera.
Pequeñas demoliciones

Otro punto que reveló la ministra es que la institución a su cargo tenía conocimiento sobre que se harían algunas intervenciones en la propiedad, sin embargo, el permiso era para “pequeñas demoliciones internas”, aunque de este permiso “hicieron un bollito y tiraron al basurero”.

“La ley es clara; acá hay un atropello absoluto y toman como atajo el hecho de demoler un bien en horas de la noche cuando ya no hay tránsito y al día siguiente ya no podemos hacer nada. Hemos identificado a los actores de este atropello y vamos a estar teniendo todo el rigor de la ley para el sumario que corresponde", detalló.

Adriana Ortiz Semidei, ministra de Cultura.
Sobre las sanciones, precisó que estas pueden ser penales mediante una investigación a cargo del Ministerio Público y para evitar casos similares, se plantea con la Municipalidad de Asunción que no se puedan aprobar planos por 5 o 10 años luego de una demolición total.

No se respetó nada, la demolición fue absoluta y no queda ningún vestigio del bien. No queremos que esto vuelva a pasar y tenemos que tomar conciencia de que la protección del patrimonio cultural es responsabilidad de todos los ciudadanos paraguayos”, sentenció.