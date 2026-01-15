Demolición de casona histórica es un “atropello absoluto”, según Cultura

Luego de la demolición total de una casona ubicada en el centro histórico de Asunción -José de Antequera y Félix de Azara-, la ministra de la SNC, Adriana Ortiz, calificó el hecho como un “atropello absoluto al patrimonio”.

“Es un atropello a la historia de nuestra querida capital, Asunción. Son hechos que como institución pública y sociedad lamentamos muchísimo que aún siga reinando el concepto de desarrollo y progreso derribando la historia con edificios que forman parte de la cultura e identidad de un pueblo”, detalló.

Asimismo, confirmó que la institución a su cargo ya intervino por este caso y ahora continúan las evaluaciones de un equipo técnico para que “la Ley de cultura pueda entrar con todo el rigor”.

También aseguró que la vivienda estaba protegida por ley y mediante una resolución de Cultura, por lo que contaba con un registro patrimonial y a nivel de la Municipalidad de Asunción tampoco tenía una aprobación para una demolición total.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Casona Gondra: edificio histórico de Asunción en peligro de derrumbe

Pequeñas demoliciones

Otro punto que reveló la ministra es que la institución a su cargo tenía conocimiento sobre que se harían algunas intervenciones en la propiedad, sin embargo, el permiso era para “pequeñas demoliciones internas”, aunque de este permiso “hicieron un bollito y tiraron al basurero”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“La ley es clara; acá hay un atropello absoluto y toman como atajo el hecho de demoler un bien en horas de la noche cuando ya no hay tránsito y al día siguiente ya no podemos hacer nada. Hemos identificado a los actores de este atropello y vamos a estar teniendo todo el rigor de la ley para el sumario que corresponde", detalló.

Sobre las sanciones, precisó que estas pueden ser penales mediante una investigación a cargo del Ministerio Público y para evitar casos similares, se plantea con la Municipalidad de Asunción que no se puedan aprobar planos por 5 o 10 años luego de una demolición total.

“No se respetó nada, la demolición fue absoluta y no queda ningún vestigio del bien. No queremos que esto vuelva a pasar y tenemos que tomar conciencia de que la protección del patrimonio cultural es responsabilidad de todos los ciudadanos paraguayos”, sentenció.