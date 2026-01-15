Oscurantismo en el RUN: Catastro ya no publicará nombres de propietarios de inmuebles

Con la entrada en vigencia del Registro Unificado Nacional (RUN), nuevo organismo que aglutina las funciones de los Registros Públicos, el Catastro y el departamento de Agrimensura y Geodesia, se concretó también una severa restricción al acceso a la información pública.

Desde este miércoles, la página web de Catastro ya no muestra los nombres de los propietarios de bienes inmuebles. Esta herramienta, anteriormente de libre acceso, fue deshabilitada por disposición del Artículo 6 de la Ley N.º 7.424/25, que crea el RUN.

La directora Lourdes González justificó la medida alegando que busca evitar discrepancias de datos entre instituciones. Según explicó, muchas veces la información de Catastro no coincidía con el titular real registrado en el dominio. Por ello, se decidió que solo el Registro de Inmuebles sea la fuente oficial para identificar a los dueños.

Esta decisión representa un retroceso importante para la transparencia y el control ciudadano sobre el patrimonio inmobiliario. Anteriormente, la facilidad de consulta permitió a la prensa y a investigadores destapar graves casos de corrupción y expuso a funcionarios con bienes dudosos.

Lo que dice la norma

La nueva normativa establece que esta información solo será para quienes justifiquen un interés legítimo. Ahora, para que el nombre de un dueño sea público en la web, se requiere su autorización expresa.

La ley mantiene el carácter público para ciertos datos técnicos que seguirán disponibles, como la geolocalización, polígono, superficie y valuación fiscal de las parcelas inmobiliarias. Estos elementos técnicos seguirán siendo accesibles para el público general a través de la plataforma.

En cuanto a los bienes del dominio público o privado del Estado, la información sobre inmuebles de municipios, gobernaciones, entes autónomos y binacionales sigue siendo de acceso público. En estos casos, la calidad de propietario y los trámites catastrales no requieren autorización previa.

Para los sujetos de derecho privado, el anonimato en la web será la regla general bajo el nuevo sistema. La directora señaló que solo mediante una nota de autorización del titular, Catastro podrá publicar sus datos. Esto impone una barrera adicional que antes no existía para conocer quién posee tierras en el territorio nacional.

Burocracia para la prensa

Ante las críticas por el posible “oscurantismo”, González aseguró que se garantizará el acceso a la prensa. A través de la nueva Dirección de Atención y Servicio a la Ciudadanía, se procesarán solicitudes de información. El compromiso institucional es brindar datos de forma irrestricta a los periodistas que lo requieran.

La directora del RUN promete agilizar trámites mediante el Certificado Único Catastral Registral, unificando pasos y pagos. Sin embargo, la sombra de la falta de transparencia sobre la propiedad privada marca el inicio de la transición de un sistema de publicidad abierta a uno de acceso restringido.