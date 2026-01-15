USF construida por Itaipú por G. 1.930 millones se encuentra abandonada en Coronel Oviedo

La obra fue ejecutada por la empresa Confortet SRL, bajo el contrato N° 4500068856/2022. La moderna estructura está totalmente equipada, pero hasta ahora no fue habilitada para su uso y los vecinos exigen el funcionamiento inmediato de la misma.

La pobladora de la zona, Amada Espínola, asegura que la obra fue terminada hace seis meses y desde entonces no fue puesta en funcionamiento. Indicó que solo la comunidad de Villa Elsa cuenta con unas 500 familias que dependen en forma directa de una antigua unidad de salud familiar que ya tiene casi 30 años de antigüedad y se cae a pedazos, generando peligro tanto para el personal de blanco como para los pacientes que acuden al sitio.

Añadió que, ante esta situación, requieren que la nueva estructura sea habilitada con todos los servicios que figuran en el tablero informativo de la USF.

Indicó que como comunidad habían presentado una nota ante la Quinta Región Sanitaria solicitando la habilitación inmediata de la nueva unidad, pero hasta el momento no han recibido respuesta. Manifestaron que, al encontrarse alejados del casco urbano de Coronel Oviedo, esta obra representa su única esperanza de contar con una atención médica digna y cercana.

Según el cartel informativo instalado en la estructura, la unidad de salud familiar debe contar con consultorio clínico, obstetricia, pediatría, odontología, urgencias, medicina familiar, vacunatorio, PAI y provisión de medicamentos. Sin embargo, pese a estar completamente terminada, la moderna infraestructura sigue sin ser habilitada, generando indignación en la comunidad.

La doctora encargada de la antigua Unidad de Salud Familiar, Dra. Rosa Corrales, indicó que el puesto de salud atiende a más de mil familias de la zona y que la antigua estructura ya no da abasto para la alta demanda. Indicó que existen muchas precariedades y que tienen mucha esperanza de que la nueva estructura sea habilitada.

La antigua USF presenta enormes fisuras en las paredes, así como humedad que está debilitando la estructura, y en épocas de lluvias registra goteras en varios sectores.

Sobre el punto, ABC intentó conversar con el director de la Quinta Región Sanitaria, Dr. Cristian Vera, pero tras varias llamadas a su número 030 no atendió el teléfono celular. En caso de que quiera dar detalles sobre el tema, puede comunicarse con esta redacción.

No es el primer caso de una USF abandonada

Una Unidad de Salud Familiar (USF), construida con una inversión de G. 1.247,5 millones, estuvo abandonada en el barrio San Luis de la ciudad de Caaguazú, mientras los lugareños exigían su habilitación. La estructura, financiada y equipada en su totalidad por la Itaipú Binacional, estuvo por más de dos años en medio de un matorral y era utilizada como refugio por perros y vacas de la zona. Tras varias denuncias públicas, la USF fue habilitada a finales del año pasado.

De la misma forma, la Unidad de Salud Familiar (USF) de la comunidad Zayas Panambí del distrito de Raúl Arsenio Oviedo, cuya construcción fue financiada por Itaipú Binacional con una inversión de G. 1.590 millones, fue proyectada especialmente para atender a 1.500 familias. Un alto porcentaje de ellas son indígenas de escasos recursos económicos.

A pesar de las condiciones de vulnerabilidad, estas familias son reconocidas por su laboriosidad en los extensos cultivos de granos y en los grandes silos situados en los alrededores. La obra estuvo abandonada por más de dos años y, después de varias denuncias públicas, también fue habilitada a mediados del año pasado.

El Gobierno destina fortunas para la construcción de estos puestos de salud, pero una vez concluidas las obras, quedan abandonadas y sin la atención sanitaria necesaria para los habitantes.

Los pobladores deben realizar manifestaciones y reclamos en todos los medios posibles para poder ser escuchados y recibir la atención requerida para cada comunidad.