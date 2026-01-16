Asegurados denuncian falta de médicos y fallas en ecografías en IPS Pilar

Asegurados del Instituto de Previsión Social (IPS) de Pilar denunciaron públicamente serias deficiencias en la atención médica, principalmente la falta de médicos en el área de urgencias y la no realización de ecografías debido a problemas técnicos, situación que obliga a muchos pacientes a recurrir a otros centros de salud.

Una de las quejas fue realizada por Lucía Cardozo, quien, a través de redes sociales, cuestionó duramente el servicio del IPS. Señaló que el médico de guardia en urgencias es el mismo profesional que realiza recorridos en la sala de internación, lo que retrasa la atención.

“No hay médicos en IPS y cada mes le pagamos. Tuvimos que venir al Hospital Regional de Pilar para ser atendidos”, publicó la asegurada, reflejando el malestar de numerosos pacientes.

Otra denuncia provino de Nancy Marín, asegurada de la comunidad de Loma Guasu, distrito de General Díaz, quien reclamó la falta de profesionales para la realización de ecografías.

“La primera vez que vine me dijeron que el doctor estaba de reposo, volví otro día y pasó lo mismo. Ahora que vuelvo me dicen que la máquina no anda y yo vengo de lejos. Eso no puede ser”, expresó indignada.

Médicos de vacaciones

Ante las denuncias, la directora del IPS Pilar, doctora Gilda Espinoza, reconoció que el hospital atraviesa dificultades debido a las vacaciones del personal médico.

“La mayoría de los doctores está de vacaciones y estamos cubriendo urgencias de adultos y pediátricas. Hay días que también cubrimos consultorios y otros días no”, explicó.

En cuanto a las ecografías, la directora dijo que el equipo funciona, pero que la impresora se encuentra averiada, lo que impide la entrega de algunos resultados.

“Nuestro equipo de ecografía funciona, pero la impresora no. Nos prometieron que se arreglará esta semana”, indicó.

Gilda Espinoza también informó que las cinco camas de la Unidad de Terapia Intensiva están completamente ocupadas.

“Las camas de terapia están todas llenas; sale un paciente de alta e ingresa otro. Recibimos pacientes de varios departamentos”, precisó.

Finalmente, aseguró que, por el momento, el hospital cuenta con medicamentos, especialmente para pacientes crónicos con hipertensión y diabetes, aunque admitió que la alta demanda y la falta de personal continúan generando preocupación entre los asegurados.