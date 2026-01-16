Promesas en silencio y parlantes encendidos: volvió la fiesta al Anfiteatro

El jefe comunal había justificado el traslado de discotecas hacia las denominadas “zonas mixtas”, argumentando la necesidad de preservar la tranquilidad del área del anfiteatro. Sin embargo, esa decisión derivó en reiteradas quejas de numerosas familias, que hoy denuncian ser afectadas por la polución sonora en sus barrios, sin que hasta el momento se registren soluciones concretas ni controles efectivos.

En medio de ese escenario de reclamos vecinales y discursos oficiales, este viernes se presentó por primera vez en el país la DJ y productora italiana Deborah De Luca, en el marco de la fiesta Ologram, realizada justamente en el Anfiteatro “José Asunción Flores”.

El evento comenzó a partir de las 21:00 y contó también con la participación de artistas nacionales, convocando a una gran cantidad de asistentes.

Operativo de seguridad

Como parte del operativo de seguridad, una importante cantidad de agentes policiales se concentra sobre la avenida Wenceslao López, principal vía de acceso al predio, generando restricciones momentáneas al tránsito y un fuerte despliegue de controles, en contraste con la falta de claridad sobre la aplicación de las normativas municipales en materia de ordenamiento territorial y control de ruidos.

La realización del espectáculo vuelve a poner en tela de juicio la coherencia del discurso municipal, así como la ausencia de reglas claras y previsibilidad para vecinos, empresarios y turistas, en una ciudad que atraviesa plena temporada alta y donde las decisiones oficiales continúan generando más conflictos que consensos.