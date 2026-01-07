Influenza A H3N2: Salud refuerza alerta sanitaria por circulación fuera de temporada

La Dirección de Vigilancia de la Salud emitió a finales del año pasado una alerta sanitaria por la circulación del virus de influenza AH3N2 en Paraguay fuera del período estacional. La directora Andrea Ojeda señaló que los primeros casos fueron detectados semanas atrás en un grupo de personas que viajaron al exterior.

Según explicó, actualmente no se registra un aumento sostenido de casos de ese tipo de influenza, aunque la situación sigue activa debido a la “cocirculación” de varios virus respiratorios, entre ellos el Covid-19, que continúa presente en el país.

Ojeda indicó que, si bien las hospitalizaciones por Covid-19 no son elevadas, se detectaron casos en niños y adolescentes de entre 5 y 19 años, lo que mantiene en alerta al sistema de vigilancia epidemiológica.

Síntomas y medidas de prevención

En cuanto a los síntomas del AH3N2, la directora recordó que son similares a los de otros virus respiratorios: como fiebre, dolor corporal y cansancio. Sin embargo, destacó que en los casos detectados se observó dolor de garganta persistente como uno de los signos más frecuentes.

En ese contexto, recordó que las medidas de prevención son las mismas para todos los virus respiratorios. Indicó que es importante guardar reposo, consultar de forma oportuna y evitar la dispersión cuando se presentan síntomas, ya que esto favorece el contagio tanto en el entorno familiar como laboral y social.

Dengue: vacunación y casos

Respecto al dengue, la directora informó que la circulación viral es baja y solo se confirmó un caso la semana pasada. Si bien se observa un aumento de notificaciones, indicó que para esta época del año suelen registrarse brotes.

Aseguró incluso que el trabajo realizado durante el período meses atrás permitió reducir los casos sospechosos, especialmente en barrios históricamente afectados por brotes y epidemias.

No obstante, advirtió que las condiciones climáticas actuales, con lluvias, calor y alta humedad, favorecen la proliferación del mosquito, por lo que insistió en la eliminación de criaderos.

En cuanto a la vacunación contra el dengue, que actualmente está habilitada para niños de 6 a 8 años. Indicó que hasta el momento se aplicaron entre 650 y 700 dosis, cifra que consideró baja.

Explicó que la vacuna es una herramienta más en la lucha contra el dengue y que su impacto se verá recién en el próximo verano, ya que requiere dos dosis aplicadas con un intervalo de tres meses. Añadió que se está evaluando la posibilidad de ampliar la franja etaria, siempre siguiendo los lineamientos internacionales y en función de la disponibilidad de vacunas.

Sarampión y fiebre amarilla

En otro momento de la entrevista, la doctora Ojeda confirmó el cierre del brote de sarampión registrado en San Pedro, aunque acotó que la vigilancia continúa activa ante la posibilidad de ingreso de nuevos casos desde países donde la enfermedad sigue presente. Señaló que el riesgo aumenta si las coberturas de vacunación no alcanzan el 95% recomendado.

Finalmente, subrayó la importancia de que los viajeros tengan al día la vacuna contra la fiebre amarilla, no solo por los requisitos migratorios, sino para evitar el reingreso de la enfermedad al país, que no registra casos desde hace más de 15 años.