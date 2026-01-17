Carnaval Guaireño 2026: Cuatro noches de bullicio en el Sambódromo Eduardo Vezzetti

Durante la presentación se confirmó que el Carnaval Guaireño 2026 se desarrollará en cuatro noches: los viernes 20 y 27, y los sábados 21 y 28 de febrero, fechas en las que la música, el color y la danza volverán a copar Villarrica.

En el mismo acto fueron presentadas las comparsas confirmadas para la edición 2026, entre ellas Overa, Emperador, Fussion Dance y Retro, además de otras agrupaciones invitadas.

El escenario de los corsos será nuevamente el tradicional Sambódromo Rey Eduardo Vezzetti, donde también se llevará a cabo la elección de la Reina y del Rey del Carnaval, títulos que disputarán las figuras estelares de cada comparsa.

En cuanto al acceso, la Comisión Organizadora informó que se mantendrán precios accesibles, con el objetivo de que el evento sea apto para todo público y todos los bolsillos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Para el viernes 20, las entradas costarán G. 10.000 en sector popular, G. 30.000 en platea y G. 50.000 en preferencia.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: El Carnaval Guaireño 2025 cerró con un sambódromo repleto de ritmo, color y tradición

El sábado 21, los precios serán de G. 10.000 en populares, G. 40.000 en platea y G. 80.000 en preferencia.

En tanto, para el viernes 27 se mantendrán los mismos costos del primer día, mientras que la última noche, el sábado 28, las entradas tendrán un valor de G. 20.000 en populares, G. 60.000 en platea y G. 120.000 en preferencia.

El presidente de la Comisión Organizadora, William Castillo, resaltó que uno de los principales objetivos del carnaval es que todas las familias puedan disfrutar del espectáculo sin que el costo sea una barrera.

“Mantenemos las entradas populares a 10.000 guaraníes porque queremos que una familia pueda venir tranquilamente a disfrutar de las noches del Carnaval Guaireño”, afirmó.

Lea más: Villarrica vibró con la primera noche del Carnaval Guaireño 2025

Castillo confirmó además que habrá tres comparsas en competencia, dos ya conocidas en la ciudad y una nueva agrupación que se suma por primera vez a la contienda carnavalera.

Indicó igualmente que la tradicional comparsa Retro volverá a formar parte del espectáculo y que se mantendrán abiertas las inscripciones para comparsas visitantes.

Otro atractivo que volverá a decir presente es la carroza popular, destinada a barrios y grupos ciudadanos que deseen participar y mostrar su creatividad.