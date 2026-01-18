Video: joven fue salvado tras intervención médica en San Bernardino

Un paciente de 24 años fue asistido en San Bernardino, donde un equipo médico activó de forma inmediata los protocolos de emergencia ante el delicado estado del joven.

Se le realizaron maniobras avanzadas de reanimación cardiopulmonar, intubación y administración de medicación hasta lograr estabilizar sus signos vitales, detalla el Ministerio de Salud sobre el caso registrado ayer.

Luego de la intervención médica y el trabajo del Servicio de Emergencias Médicas Extrahospitalarias (SEME), el paciente fue derivado vía aérea a una unidad de cuidados intensivos en el departamento de Presidente Hayes y ahora ya se encontraría fuera de peligro.

El helicóptero que realizó el traslado aterrizó en Villa Hayes al momento que se disputaba un amistoso entre Sportivo Luqueño y Rubio Ñu durante la tarde de ayer. Un aficionado compartió imágenes sobre el hecho a ABC Color y este confirmó que el partido fue interrumpido por unos 15 minutos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Fuerzas parejas entre Rubio Ñu y Luqueño