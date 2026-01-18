Video: mirá a uno de los pocos guanacos que sobreviven en la zona chaqueña

Un video recientemente compartido en redes sociales logró captar a un guanaco en plena zona chaqueña, un hecho poco común de la fauna silvestre del norte del país.

El guanaco (Lama guanicoe) es un camélido mamífero silvestre sudamericano, de porte esbelto y patas largas, cubierto por un pelaje espeso, de color marrón claro en el lomo y más claro en el pecho y el vientre.

Las imágenes fueron difundidas por Luis Recalde a través de su cuenta en X, donde se observa a una persona conduciendo por un camino de tierra, en medio de una zona boscosa. Al notar la presencia del vehículo, el animal corre asustado y da largos brincos hasta adentrarse en un área más segura.

¿Cómo es un guanaco?

Este animal puede alcanzar hasta 1,20 metros de altura y se destaca por su gran resistencia física y su capacidad para desplazarse con rapidez en terrenos áridos y abiertos, como los del Chaco. Sus grandes ojos y orejas le permiten detectar amenazas a distancia, una ventaja clave para sobrevivir en ambientes hostiles.

El guanaco es de hábitos principalmente diurnos y suele vivir en pequeños grupos, con una conducta cautelosa frente a la presencia humana. Se alimenta de pastos, arbustos y hojas, y está adaptado a largas temporadas con escasa disponibilidad de agua. Cuando se siente amenazado, huye dando largos saltos.

“Un vídeo de uno de los pocos guanacos que quedan en la población transnacional Paraguay/Bolivia (estimada en alrededor de 100 individuos), zona de Médanos del Chaco, créditos al autor”, escribió Recalde, sin precisar la fecha exacta de la grabación.

Tras avanzar varios metros, el guanaco se detiene y observa lo que ocurre a la distancia. Ese breve momento permite apreciar con claridad la silueta y la elegancia del animal.

Al percibir que no corre peligro, retoma su marcha de manera tranquila hacia una zona más boscosa.

Aunque el video dura apenas unos segundos, el video resulta valioso por mostrar la presencia de una especie emblemática y poco frecuente.

Un parque clave para la conservación

El avistamiento se habría producido en el área del Parque Nacional Médanos del Chaco, una de las mayores áreas silvestres protegidas del país, con una superficie de 514.233 hectáreas, solo superada por el Parque Nacional Defensores del Chaco.

Médanos del Chaco alberga un ecosistema extraordinario, único en la región. Funciona como una frontera natural donde confluyen especies del Chaco Seco, el Cerrado y el Pantanal, lo que permite una diversidad biológica poco común. Además, es un sitio de alto valor histórico, ligado a episodios de la Guerra del Chaco.

Paraguay y Bolivia acordaron la creación conjunta de un área protegida en la zona limítrofe para resguardar este ecosistema compartido.

Este parque nacional es el único sector del país donde aún se pueden encontrar manadas de guanacos y sirve de refugio para otras especies que en distintas regiones se encuentran en peligro de extinción.