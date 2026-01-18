Asunción: Proyectos para revitalizar Centro se “caen a pedazos” como su patrimonio histórico

Asunción, que cumplirá 489 años en 2026, mantiene hoy su Centro Histórico (CHA), sede de la mayoría de sus 1.800 edificios patrimoniales, en ruinas. Pese a que, tanto el exintendente Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista) como su sucesor, Luis Bello (ANR-cartista), son del mismo movimiento político que el Gobierno de Santiago Peña, ambiciosos proyectos para recuperar estas viviendas siguen esperando o simplemente, no se ejecutaron.

Edificios construidos por arquitectos de la talla de Miguel Ángel Alfaro, Alejandro Ravizza o Enrique Clari, hoy se caen a pedazos. Una casona construida por Alfaro en Cerro Corá esquina Caballero, de dos plantas con balcones y una imponente torre, tiene desprendimientos en los revoques, producto de la humedad. Sus puertas y ventanas están destruidas.

También sobre Cerro Corá, entre Caballero y México, un palacete que destaca por su arquitectura simétrica, con entrada central y escalera de mármol, muestra también serios deterioros, producto de la humedad.

Sobre Fulgencio R. Moreno, entre México y Caballero, una casa mantiene prácticamente solo la fachada, en pésimas condiciones y vallada, ante el serio peligro de derrumbe.

Proyectos fallidos

En los últimos tres años, dos proyectos para rescatar el Centro Histórico fracasaron. “Patrimonio Vivo” de 2020, proyecto apoyado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para revalorizar las fachadas de edificios patrimoniales, desde la Costanera hasta la avenida Rodríguez de Francia, quedó en la nada.

Otro intento de similares características, para conseguir créditos blandos para los propietarios de estos edificios, a través del Banco Nacional de Fomento (BNF), tampoco prosperó.

Pablo Callizo (PPQ), concejal de Asunción, lamentó que estos proyectos nunca se hayan ejecutado, al igual que sucedió con el denominado Plan CHA (2012). “Nunca se destinaron recursos para su ejecución, más que nada, por falta de voluntad política. Muchos de estos proyectos se hacen como para mostrar que hay un estudio, (pero) no avanzan”, reclamó.

Promesas

En tanto, el proyecto de Resiliencia Urbana de la Franja Costera, que promete la inversión de US$ 105 millones del Banco Mundial, a cargo del MOPC, para la revitalización del Centro Histórico, entre otros componentes, está en espera al menos desde 2022.

Hasta el momento, el único avance fue el soterramiento de cables de alta tensión en la Costanera Norte y el refulado en la zona ribereña.

A partir de 2026, la Municipalidad de Asunción determinó una reducción del 50 % en el valor fiscal de la tierra, como incentivo para revitalizar la zona.

Apenas esta semana, un edificio patrimonial del centro fue derrumbado sin autorización. El intendente, Bello y la ministra de Cultura, Adriana Ortíz, prometieron tomar intervención.