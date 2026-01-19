Dinac: ¿cuándo se concretarían los vuelos Miami-Asunción de cara al Mundial 2026?

En relación a los vuelos internacionales directos con Estados Unidos, Rubén Aguilar, director de Aeropuertos de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac), detalló que las gestiones se realizan principalmente con American Airlines.

“Solamente faltan algunos detalles; seguramente (autoridades) se van a volver a encontrar estos últimos tiempos a fin de ya concretar si es así”, dijo.

Resaltó que desde Estados Unidos han avanzado con la presencia de la TSA (Administración de Seguridad en el Transporte) en el aeropuerto Silvio Pettirossi.

“También ya han hecho la primera gestión, que es la presencia de la TSA para informar que Asunción está en condiciones y que reúne todas las garantías de seguridad para que puedan venir las compañías aéreas de bandera americana a nuestro país”, afirmó.

Varias aerolíneas interesadas

Aguilar, asimismo, señaló que otras aerolíneas estadounidenses también muestran interés en realizar vuelos chárter durante el Mundial 2026.

“Yo creo que en breve estaríamos teniendo algunas novedades de parte de las autoridades que tienen a su cargo este enlace con la gente de American”, agregó.

Consultado sobre los tiempos para concretar los vuelos directos, Aguilar respondió que “no estaría pasando los 30 días para las conversaciones. Faltaba una reunión por tener con la gente de American, con las autoridades superiores aeronáuticas y con la Cancillería”, dijo.

Conexión Encarnación-Buenos Aires, hasta el WRC

Por otra parte, el funcionario informó sobre los planes de vuelos a Encarnación-Buenos Aires. Según Aguilar, la aerolínea FlyBondi, de bajo costo y de origen argentino, aún no logra alcanzar la cantidad de pasajeros prevista.

“No están pudiendo levantar a los pasajeros que ellos están esperando; se ha pospuesto nuevamente el inicio para la temporada del rally, que es donde realmente ellos tuvieron la cantidad de pasajeros de lo que ellos estaban esperando. Esa es la información que manejamos de parte de la página de FlyBondi”, explicó.

El director destacó que desde la Dinac y el Gobierno se hicieron esfuerzos para que la compañía pudiera operar la ruta Encarnación-Buenos Aires y viceversa, pero que los inconvenientes son de tipo comercial.

“Se ha hecho un gran esfuerzo a través del Gobierno para que esa compañía pueda operar, pero lastimosamente, ellos están encontrando esta dificultad que ya es la parte comercial”, indicó.

Prefieren vuelos directos

Aguilar agregó que muchos pasajeros prefieren volar directamente desde Asunción o desde Posadas, en lugar de utilizar vuelos internos dentro del sur del país.

“Ellos también tienen vuelos a Posadas; entonces muchas veces también la gente opta por pasar a volar desde Posadas”, precisó.