Hospital de Itauguá: denuncian atraso en aguinaldo y otras compensaciones salariales

Cerca de 3.000 funcionarios del Hospital Nacional de Itauguá (HNI) se encuentran afectados por la falta de pago del aguinaldo y otras remuneraciones correspondientes al año 2025.

Según los propios trabajadores, además del aguinaldo adeudado, existen atrasos en compensaciones, pagos por vacaciones cubiertas y otros beneficios salariales que, a mediados de enero, aún no fueron abonados.

La situación derivó en una manifestación este lunes frente al hospital, luego de reiteradas promesas de pago que no se concretaron en los plazos anunciados inicialmente.

El testimonio del sindicato de enfermeras

Desde el Sindicato de Enfermeras del Hospital Nacional de Itauguá señalaron que se trata de una situación inédita en la institución.

“Casi veinte días de atraso. Nunca nos pasó en el Hospital Nacional que el aguinaldo no se abone en su totalidad antes de fin de año. Es la primera vez”, resaltó Luz Leguizamón, secretaria general del Sindicato de Enfermeras del HNI.

Promesas de pago y advertencia de nuevas medidas

De acuerdo con los funcionarios, el compromiso inicial era que los pagos se realizarían en los primeros días de enero. Sin embargo, el plazo se fue postergando hasta la quincena del mes sin resultados concretos.

Ante la falta de novedades, los trabajadores decidieron movilizarse hoy frente al HNI. Durante la manifestación, autoridades del Ministerio de Salud se reunieron con los funcionarios y se comprometieron a que el pago se efectuaría el próximo 26 de enero, junto con el salario correspondiente a este mes.

“Si para el 26 de enero nosotros no tenemos esa respuesta, el 27, a la mañana, estaremos aquí, pero ya estaremos más compañeros y tenemos otras medidas que tomar”, sostuvo Leguizamón.

HNI: respuesta institucional

Mientras tanto, desde el HNI indicaron que toda la documentación necesaria ya fue enviada y que el proceso de pago depende exclusivamente del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Según explicaron, el hospital solo puede insistir y realizar el seguimiento administrativo correspondiente, ya que no tiene injerencia directa en la fecha del desembolso.

Señalaron que las gestiones se realizaron a través del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS) y que el atraso se habría producido en los procesos posteriores al envío de la documentación.

“Se hicieron todas las gestiones desde el Ministerio de Salud al MEF. A partir de que el documento llega, se hacen otros procesos y creemos que esos procesos de retorno no se llegaron a completar en tiempo y forma, y eso es lo que nosotros requerimos. La respuesta que recibimos es que se están regularizando”, dijo el director médico, Ángel Asoya.

Expectativa hasta el 26 de enero

Asoya indicó que continúan insistiendo para que se concrete el pago de lo adeudado, agotando todas las instancias disponibles dentro del Ministerio de Salud.

Los funcionarios también señalaron que intentaron recurrir al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) mediante un número telefónico habilitado para denuncias por falta de pago de aguinaldo. No obstante, desde esa cartera les informaron que dicho canal está destinado únicamente a casos del sector privado.

Ante esta situación, los afectados resolvieron aguardar hasta el 26 de enero para verificar el cumplimiento del compromiso asumido por las autoridades. En caso de un nuevo incumplimiento, anunciaron que retomarán las manifestaciones y evaluarán otras medidas de fuerza dentro de la institución.