Indígenas llevan más de dos meses acampando en la Ruta PY02, pidiendo asistencia

Los nativos exigen al Instituto Paraguayo del Indígena (INDI) la entrega urgente de víveres, además de trabajos complementarios como apertura y reparación de caminos internos, electrificación, acceso a agua potable y construcción de escuelas. Denuncian que desde hace meses no reciben ningún tipo de asistencia, pese a los reiterados pedidos realizados a la institución.

Indicaron que la última vez que algunas comunidades indígenas de Caaguazú recibieron provisiones fue en octubre del año pasado, y desde entonces el INDI solo les brinda promesas que nunca se concretan.

El líder nativo, David Domínguez Benítez, manifestó que siempre les prometen que “en los próximos días” llegará la ayuda, pero nunca cumplen. Comentó que las familias sobreviven a la intemperie o bajo carpas improvisadas, soportando frío, calor y lluvias, dependiendo exclusivamente de la solidaridad de la ciudadanía ovetense para alimentarse, a la espera de una respuesta concreta de las autoridades.

Agregó que las veces que reciben los víveres suelen estar incompletos y que no dan abasto para alimentar a todas las familias de las comunidades. Comentó que deben salir a juntar latitas o pedir a la gente para sobrevivir.

Añadió que no abandonarán el sitio hasta que autoridades del INDI se acerquen a ellos y les den las garantías necesarias para poder recibir los víveres y mantenerse en sus comunidades.

Al respecto, ABC intentó conversar con el director de Logística del INDI, Fernando Román, pero no atendió el teléfono celular con terminación 169. En caso de que desee dar detalles sobre el reclamo, puede comunicarse con esta redacción.