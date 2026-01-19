Nuevo video viral de Nenecho: casi llegó a los golpes en San Ber

En el video que fue muy compartido en las últimas horas se observa a un hombre discutiendo con Nenecho Rodríguez y a dos personas intentando separarlos. Un testigo contó que todo ocurrió en una estación de servicios de San Bernadino en horas de la madrugada.

Relató que todo comenzó cuando un grupo de jóvenes empezó a decir en tono burlón a Nenecho que fue el mejor intendente de Asunción. Lejos de molestarse, él lo tomó en serio e inició un discurso afirmando que él “no se arrodilla” ni ante Mario Abdo Benítez ni ante Horacio Cartes.

Según el mismo testigo, Rodríguez afirmó además que su esposa Lizarella Valiente es senadora gracias a él y que Luis Bello, actual intendente de Asunción, le dio la espalda y es un traidor.

De acuerdo al relato, varios presentes estaban hartos del discurso de Nenecho, por lo que aprovecharon que fue al baño para pedir a los jóvenes que ya dejen de “animarlo”. En ese ínterin, Nenecho volvió y el hombre que está en el video y otros lo trataron de “bandido” y lo acusaron de robar dinero de los bonos municipales.

Esas afirmaciones enervaron a Rodríguez y fue allí que se produjo una discusión que casi termina en una agresión. El video viral en redes muestra solo el final, la esposa del hombre que iba a ser agredido por el exintendente se interpuso y también hizo lo propio otro joven, fue así que la violencia no siguió escalando.

