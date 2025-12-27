De intendente a concejal: el plan de “Nenecho” para retornar al poder en Asunción

El exintendente de Asunción Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-HC), sobre cuya administración pesan ocho procesos penales, incluida una acusación por corrupción, anunció que tiene intenciones de volver a la Junta Municipal.

Rodríguez dejó el cargo en agosto pasado, ante la inminencia de su destitución y un lapidario informe que confirmó el desvío de G. 512.000 millones de los bonos G8, entre otras “terribles prácticas ilegales“, como la utilización de una “cuenta única”.

En sus redes sociales, Rodríguez publicó el viernes último un fragmento de la conferencia en la que anunció su renuncia, con la frase “Nenecho 2026”. Consultado por varios medios de prensa, Rodríguez afirmó que su retorno a la arena política sería una “reivindicación” ante las críticas y acusaciones que recibió sobre su gestión.

Agregó que, tras su publicación, recibió el respaldo de las seccionales coloradas de Asunción, y de varios sectores que desean verlo nuevamente en la Junta Municipal de la capital.

Aunque indicó que su candidatura aún no es segura, dijo que sigue perteneciendo al movimiento Honor Colorado, que serviría de soporte para una eventual campaña.

Ocho causas judiciales

Sobre su gestión pesan ocho causas judiciales abiertas, entre las que destaca una acusación formal por lesión de confianza y asociación criminal en la causa conocida como “detergentes de oro“, por presuntas compras sobrefacturadas durante la pandemia. La Fiscalía estima un perjuicio patrimonial de aproximadamente G. 1.850 millones.

Además, Nenecho es investigado por el desvío de G. 512.000 millones provenientes de los bonos G8, emitidos en 2020, por G. 360.000 millones, para la ejecución de obras públicas.

De las ocho prometidas, arrancaron solo cuatro y no terminó ninguna. La intervención a su gestión, encabezada por Carlos Pereira, confirmó que el 93% de ese dinero se utilizó ilegalmente para salarios y otros gastos corrientes.

Pereira presentó también denuncias penales por la supuesta falsificación de planos y la alteración de sistemas informáticos municipales. También se detectaron presuntas cajas paralelas, producto de la retención de actas de intervención y esquemas de venta de cargos dentro de la estructura de la municipalidad.

Antecedentes

Rodríguez ya integró la Junta Municipal como concejal durante el periodo legislativo comprendido entre 2015 y 2020.

Su ascenso a la intendencia ocurrió en diciembre de 2019, cuando asumió el cargo para completar el mandato tras la renuncia de Mario Ferreiro. Posteriormente, logró ser reelecto para el periodo que debía culminar en 2026.