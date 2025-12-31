Video: reaparece “Nenecho” y deja mensaje de fin de año a Luis Bello

En un video realizado por el propio Óscar “Nenecho” Rodríguez, exintendente de Asunción que renunció al cargo antes de que la Cámara de Diputados trate en sesión la intervención a su gestión que contaba con varias irregularidades, muestra a varios funcionarios del área de aseo urbano con los uniformes y denunciando que supuestamente no le dejan usar el uniforme con el eslogan “Asunción en orden” utilizado durante su gestión.

“Qué notable. Asunción en orden. Hasta le prohíben a los funcionarios usar el uniforme que dice Asunción en orden. Le prohíben a todos los funcionarios. Nenecho, por siempre y para siempre. Vuelve y seremos millones. Déjate joder”, indica en una parte del video.

En el mismo material audiovisual, el exintendente desafía tanto a quien lo reemplazó para completar el periodo, Luis Bello, como a quien sería el precandidato del cartismo a la intendencia de Asunción, Camilo Pérez.

“Luis Bello, intendente de facto, cero voto. ¿Vos qué crees? ¿Qué vas a ganar así? Camilo, Óscar Nenecho Rodríguez te dije, Óscar Nenecho Rodríguez te dice, deja de hacerte el emperador, cero voto”, refiere.

Renuncia de “Nenecho”

En una conferencia de prensa realzada el 22 de agosto de este año en la sede de la Municipalidad de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR, Partido Colorado) presentó su renuncia a la Intendencia de Asunción, quien enfrentaba la posibilidad de ser destituido por la Cámara de Diputados luego de la intervención de la Comuna capitalina.

Rodríguez se adelantó a la presentación del informe final de la intervención a cargo de Carlos Pereira, quien corroboró las denuncias de irregularidades que denunció la Contraloría General de la República en la administración del exintendente.

El interventor Pereira comentó que se corroboraron irregularidades respecto al manejo de fondos de bonos para obras de infraestructura que presuntamente fueron desviados ilegalmente a gastos corrientes, entre otras presuntas faltas. También denunció el calamitoso estado financiero en que Rodríguez dejó la Municipalidad.

Pereira presentó cinco denuncias penales sobre irregularidades que encontró en la Municipalidad de Asunción durante la intervención.

Trascendidos extraoficiales indicaronn que Rodríguez se negaba a renunciar y tuvo que ser convencido por figuras del “comando” de la facción oficialista cartista Honor Colorado de la ANR, incluyendo al expresidente Horacio Cartes e incluso al presidente de la República, Santiago Peña.

Investigación penal

Óscar “Nenecho” Rodríguez, quien fue elegido como concejal municipal de Asunción en el periodo 2015-2020, asumió por primera vez el cargo de intendente en 2019, cuando fue seleccionado por la Junta Municipal para completar ese periodo tras la renuncia del entonces intendente Mario Ferreiro.

Luego de un retraso de las elecciones municipales en 2020 a causa de la pandemia de covid-19, Rodríguez fue reelecto para el periodo 2021-2026.

La Fiscalía continúa la investigación abierta por presuntas irregularidades en la administración de la Municipalidad de Asunción durante la gestión del exintendente Óscar “Nenecho” Rodríguez.

La causa no se limita únicamente al presunto desvío de G. 500.000 millones provenientes de la emisión de bonos municipales. Según el fiscal Luis Piñanez, que lleva la última causa abierta, la denuncia inicial incluyó los siguientes hechos:

Supuesto manejo irregular de bonos.

Un presunto préstamo irregular.

Posible desacato por incumplimiento de la Ley de Transparencia.

Presunta malversación de fondos jubilatorios de funcionarios.

Irregularidades vinculadas al uso de recursos del Fonacide.

Señalamientos sobre la actuación de algunos concejales municipales.

Los siete procesos judiciales contra la gestión de Nenecho

