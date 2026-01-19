Reclaman acción urgente para proteger a niños en situación de calle en Santa Rosa

Pavón señaló que desde hace tiempo viene alertando sobre un grupo de niños de entre 2 y 9 años que, pese a contar con sus padres, permanecen expuestos en la vía pública.

Indicó que los menores se colocan frente a los vehículos para obligarlos a detenerse y así ofrecer a los conductores productos como remedios yuyos para el tereré, maíz, granos de porotos y mandioca, los cuales serían extraídos de propiedades vecinas.

Agregó que el dinero recaudado por los niños es utilizado para acudir a locales comerciales de la zona, donde juegan en máquinas tragamonedas. La dirigente social manifestó su preocupación por el riesgo constante al que están expuestos los menores, tanto por el tránsito vehicular como por la falta de control de los adultos responsables.

Inacción de varias instituciones

Seguidamente, Pavón expresó su impotencia ante la inacción de instituciones como la Consejería Municipal por los Derechos del Niño, Niña y Adolescente (CODENI), la Policía Nacional y la Defensoría de la Niñez y la Adolescencia. Recordó que el pasado domingo uno de los menores estuvo desaparecido durante varias horas sin que, según dijo, la madre mostrara preocupación por su paradero.

En ese contexto, cuestionó la falta de actuación del Ministerio Público y se preguntó por qué no se imputan a las madres que, pese a recibir beneficios del Programa Abrazo, permiten que sus hijos permanezcan en la calle. También puso en duda el compromiso de las funcionarias de las instituciones responsables de velar por los derechos de la niñez.

Asimismo, Pavón afirmó que la coordinadora regional del Programa Abrazo, Daisy Bower, tuvo conocimiento de la situación a través de publicaciones realizadas en redes sociales, pero que, pese a ello, no se adoptaron medidas para resguardar a los niños. “No se puede esperar que ocurra algo con los niños”, enfatizó.

Por su parte, la responsable del CODENI en Santa Rosa, licenciada Jhoana Acosta, confirmó que la institución está en conocimiento del caso. Indicó que durante el año pasado hicieron varias visitas a las madres de los menores para instalarlas a no enviarlos a la calle, compromiso que no se estaría cumpliendo.

Ante la falta de resultados por la vía del diálogo, el caso podría ser derivado a la Defensoría de la Niñez y la Adolescencia para que intervenga formalmente y se busque mejorar la situación.

Intentamos comunicarnos con Daisy Bower para conocer su versión, pero la misma solicitó que ser contactada mañana, ya que se encuentra fuera del país.

