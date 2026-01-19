Riña entre vecinos del barrio Tacumbú termina con tres aprehendidos

El hecho ocurrió el sábado, alrededor de las 14:40, sobre la calle Ursicino Velazco del barrio Tacumbú de Asunción, luego de que el Sistema de Operaciones Policiales alertara sobre un supuesto hecho de disparo de arma de fuego en la zona. Al llegar al lugar, los intervinientes constataron una riña entre varios vecinos y intervinieron.

Durante el procedimiento fueron aprehendidas tres personas:

Fabián Domínguez Galeano (19) , con antecedente por hurto agravado (2025).

Cinthia Hermenegilda López (36) , sin antecedentes.

Néstor Javier Centurión Gamarra (22), con múltiples antecedentes por hurto agravado, reducción, robo y resistencia.

Según el informe policial, los aprehendidos se habrían resistido al procedimiento y agredieron a los agentes con golpes y lanzando piedras. Tras ser reducidos, trasladados primeramente al Hospital de Barrio Obrero para diagnóstico médico y luego a la sede policial.

Personal del Departamento de Criminalística realizó además la toma de muestras de manos para determinar la presencia de residuos de disparo de arma de fuego.

Alcohol, amenazas y un arma captada en video

El subcomisario Blas Espínola, de la Comisaría Segunda, explicó a ABC TV que el trasfondo del conflicto fue una discusión entre vecinos —incluso amigos entre sí— motivada por la ingesta de bebidas alcohólicas.

“Empiezan a tomar, por ‘A’ o ‘B’ motivo comienzan a pelear y amenazarse”, señaló.

El jefe policial indicó que, mediante un video proporcionado por vecinos, lograron identificar a los involucrados, incluida la aprehendida que —según relató— habría incentivado el conflicto. En las imágenes también se observa a un hombre guardando un arma de fuego tras el incidente.

Sobre el mismo, señaló que fue localizado saliendo del barrio y es uno de los que fueron puestos a disposición fiscal.

“Estamos manejando varias informaciones y en el transcurso de la semana vamos a tener más resultados”, agregó.

El hecho fue comunicado al fiscal Joao Carlos Báez, de la Unidad Penal N.º 7, quien dispuso que los tres aprehendidos permanezcan en la sede policial.