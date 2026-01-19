Video: rampa de frenado evita accidente en la ruta PY02

A las 06:53 de este lunes, un camión ingresó a una alta velocidad a la rampa de frenado ubicada en la ruta PY02, presuntamente tras un desperfecto mecánico.

Según el MOPC, esta vía de emergencia pudo evitar un siniestro y, al lograr que el vehículo se detenga en su totalidad, también se evitó que el conductor u otras personas salgan heridas.

“Desde el MOPC, recomendamos la buena utilización de la rampa para evitar posibles daños”, detallan sobre este caso.

Uso seguro de la rampa de frenado

La rampa se encuentra en el kilómetro 46,7 de la mencionada ruta, específicamente en la bajada del cerro Caacupé. Al respecto, el ministerio detalla que “para hacer un uso adecuado” de la estructura, se debe reducir el uso del freno convencional y, en su lugar, es recomendable priorizar el freno motor para mantener el control del vehículo.

