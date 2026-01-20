Bebé intoxicada con marihuana está fuera de peligro y al cuidado de sus abuelos

La bebé de nueve meses que fue hospitalizada tras dar positivo a marihuana ya se encuentra recuperada y actualmente está bajo el cuidado de sus abuelos paternos, por disposición del Ministerio de la Defensa Pública y con ratificación judicial.

La medida fue confirmada este lunes 18 de enero durante una audiencia ante el Juzgado de la Niñez y la Adolescencia, según informó la defensora pública de la Niñez, Carolina Medina, quien intervino en el caso ocurrido en la ciudad de Pedro Juan Caballero.

La prioridad: proteger a la niña y sus hermanos

Medina explicó que el objetivo de la comparecencia fue formalizar legalmente la guarda de la bebé a favor de los abuelos paternos, garantizando así un entorno seguro y estable para su desarrollo.

La defensora señaló que esta medida busca proteger no solo a la bebé, sino también a sus dos hermanos de 4 y 2 años, respectivamente, quienes también fueron resguardados en el mismo hogar familiar.

“Se prioriza el interés superior del niño y el resguardo pleno de sus derechos”, remarcó.

Padres fueron imputados

Por su parte, el Ministerio Público informó que la fiscala Katia Uemura imputó a ambos progenitores por el presunto hecho punible de violación del deber de cuidado, debido a la grave negligencia evidenciada en el caso.

El hecho se remonta al 9 de enero, cuando la bebé fue llevada al Hospital Regional con un cuadro de somnolencia que alertó al personal médico. Tras los estudios toxicológicos, se confirmó que la niña tenía presencia de marihuana en su organismo.

Posteriormente, también se realizaron análisis a los padres:

El padre (25 años) dio positivo a marihuana.

La madre (21 años) dio positivo a marihuana y cocaína.

Ante este hecho, la Defensoría dispuso de forma urgente que la bebé quedara al cuidado de sus abuelos, medida que ahora cuenta con respaldo judicial.