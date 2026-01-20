Caja Fiscal: Docentes quieren seguir jubilándose sin que se les exija edad mínima

La contrapropuesta de los docentes hacia el proyecto de reforma de la Caja Fiscal plantea que se mantenga el sistema actual de no establecer una edad mínima para la jubilación de los educadores. El proyecto de ley del Ejecutivo plantea unificar a 57 años dicha edad. Asimismo, se plantea una mesa de trabajo para “ver hasta dónde podemos llegar” con otras exigencias que tiene el gremio, según detalló Rafael Resquín, presidente de la UNE-SN.

De igual manera, apuntó que una de las ideas principales de la contrapropuesta es que el Estado “tiene que aportar como patrón en este sistema de jubilación”.

“No podemos cargar solamente nosotros con el peso del aporte; somos funcionarios estatales y, dentro de la lógica, el Estado tiene que aportar su parte”, mencionó.

Incluso alegó que existe una “mentira” sobre que docentes se jubilan con 45 o 47 años, algo que sí ocurrió en “una época pasada”, sin embargo, aseguró que ese escenario ya no existe.

Docentes no son culpables

Otro punto que mencionó Resquín es que los docentes “no son los culpables” del déficit de la caja y denunció que el Estado debe millones de dólares al sistema.

“Es una mentira que los docentes se jubilan temprano o que los docentes son los culpables del déficit de la caja”, sentenció en comunicación con ABC Cardinal.

