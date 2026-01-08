Docentes reiteran rechazo a reforma de Caja y exigen aporte estatal de 14%

Representantes del sector docente fueron convocados ayer por la Comisión Permanente del Congreso Nacional, liderado por el senador Colym Soroka, para exponer sus opiniones e inquietudes sobre el proyecto de Ley de modernización y reforma de la defictiaria Caja de Jubilaciones del Sector Público.

En dicha reunión, los dirigentes expresaron su rotundo rechazo al planteamiento del Ejecutivo de endurecer las condiciones de la jubilación y en cambio, exigieron un mayor aporte estatal.

Voceros del magisterio y de las universidades públicas coincidieron en que el proyecto del Ejecutivo vulnera derechos adquiridos y no aborda el problema estructural de la Caja.

Durante su intervención Silvio Piris, de la Federación de Educadores del Paraguay (FEP), Gabriel Espínola, de la Organización de Trabajadores de la Educación (Otep-Auténtica), y otros dirigentes gremiales sostuvieron que el déficit actual no es responsabilidad de los trabajadores, sino consecuencia de 117 años en los que el Estado nunca aportó como empleador.

Según cálculos presentados durante la reunión, el Estado adeudaría a la Caja Fiscal alrededor de US$ 4.200 millones, recursos que habrían sido utilizados históricamente para financiar guerras y crisis nacionales sin ser repuestos.

En ese contexto, calificaron de “mísero” el aporte gradual del 3% planteado por el Ejecutivo y exigieron una inyección inmediata del 14% para capitalizar el sistema.

Respecto al aumento del aporte obrero, algunos gremios manifestaron estar dispuestos a debatir una suba del 16% al 19%. Sin embargo, dirigentes como María del Carmen Carrizo, del Sindicato de Docentes de la Facultad de Enfermería y Obstetricia de la UNA (SDFENOB-UNA), y referentes de la Otep-Auténtica rechazaron de plano esa posibilidad, al considerarla inequitativa.

Los educadores manifestaron su rechazo a la modificación de las reglas para quienes cuentan con 20 años o más de aporte, ya que el proyecto los obligaría a extender su vida laboral hasta diez años adicionales. Sostienen que cualquier cambio en ese sentido viola el principio de irretroactividad El sector solicitó aplazar el tratamiento legislativo del proyecto al menos hasta marzo de 2027 o hasta la conformación de una mesa de trabajo técnica con el Ministerio de Economía, en la que sus propuestas sean analizadas de manera puntual.

Cuestionan gastos y jubilación vip

El presidente de la FEP opinó que resolver la crisis de la Caja Fiscal no debería implicar tocar la jubilación de los docentes u obligar a los contribuyentes a pagar más en impuestos, sino que es necesaria una “reorganización de gastos” del Estado que ataque las pérdidas monetarias causadas por la corrupción y los “gastos superfluos”.

En una entrevista en ABC Cardinal Piris cuestionó justamente la “jubilación VIP” de parlamentarios, cuyos beneficiarios cobran montos muy abultados en concepto de jubilación, como ejemplo de un gasto que debería ser eliminado

Al cierre del 2025, el saldo rojo de la Caja Fiscal fue de US$ 382 millones y cada año va en aumento. En la última década este déficit cubierto con nuestros impuestos ya ronda los US$ 1.600 millones.

En relación a la caja de docentes es una de las más deficitarias de la Caja Fiscal, con una diferencia negativa de 49 por ciento entre sus ingresos anuales del 2025 (más de 1.200 millones de guaraníes) y sus egresos en concepto de pagos por jubilaciones (casi 2.400 millones de guaraníes).

“Estamos en pie de guerra”

Piris cuestionó también la aparente prisa con la que el Poder Ejecutivo y sus aliados en el Congreso Nacional quieren impulsar la reforma de la Caja Fiscal. Advirtió que el oficialismo cartista en el Parlamento quiere aprobar “a tambor batiente” la propuesta del gobierno en febrero, a pesar de que la eventual reforma no entraría en vigor hasta 2027.

“No estamos en contra de que se plantee la ley, pero queremos que se haga en forma correcta, esto se puede estudiar hasta noviembre. Estamos en pie de guerra, llegan a tocar nuestras jubilaciones en febrero y nosotros no vamos a clases”, advirtió.

Próxima reunión el 22 de enero

Por su parte, el senador Colym Soroka, presidente de la Comisión Permanente del Congreso anunció que el próximo 22 de enero proseguirá la reunión con los gremios docentes para recibir formalmente sus propuestas.

Asimismo, aclaró que la Comisión Permanente no recibió hasta el momento ninguna solicitud de sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados para el tratamiento del proyecto de reforma de la Caja Fiscal.