HC estaría presentando candidaturas únicas en los diez distritos de Misiones

Los dirigentes del Movimiento Honor Colorado (HC) del departamento de Misiones, entre ellos el senador Derlis Maidana, el diputado Carlos Arrechea, el gobernador Richard Ramírez y el consejero de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) Michel Flores, mantuvieron una reunión con el presidente de la República, Santiago Peña.

Tras la reunión dirigencial, el diputado Arrechea anunció que lograron consensuar la presentación de candidaturas únicas a intendente en los diez distritos del departamento de Misiones. “La unidad fue prioridad y se acordó presentar un solo candidato por distrito”, expresó.

Para la definición de los candidatos únicos en varios distritos, el Movimiento Honor Colorado recurrirá a encuestas ciudadanas.

En el distrito de Villa Florida se realizará una encuesta entre cuatro precandidatos: el actual intendente, Richard Castiñeira; el concejal municipal Andrés Rojas; la vicepresidenta de la seccional colorada Bernardino Caballero, Susana Verza; y Sandra Ojeda.

Otro distrito donde se aplicará la encuesta es San Miguel, entre Ever Zorrilla y el concejal municipal Sergio Ramírez.

En San Ignacio, Honor Colorado cuenta con cuatro precandidatos a la intendencia: la actual intendenta, Cristina Ayala, que va por la reelección; el exintendente Carlos Afara; y los concejales municipales María Gloria Ramírez y Jorge Caballero. Todos se someterán a una encuesta para definir al candidato único.

En Ayolas también se recurrirá a una encuesta, ya que existen cuatro precandidatos: José Mutti y Arnaldo Cardozo, ambos funcionarios de la EBY; Cristian Rolón, jefe de Gabinete de la Municipalidad; y Christofer López, secretario general de la Gobernación.

En el distrito de Yabebyry, la definición del candidato único se dará mediante una encuesta entre Paul Servín, secretario de Producción de la Gobernación, y David García.

Candidaturas únicas ya definidas

En tanto, ya se definieron candidaturas únicas en algunos distritos. En San Juan Bautista, el actual intendente, José Luis Benítez Herebia, quien también estará buscando el rekutu; en Santa María, el candidato es Derlis Maidana, hijo del senador Derlis Maidana; en Santa Rosa, Ignacio Segovia, concejal municipal; y en Santiago, Óscar Cuenca, concejal municipal y presidente de la seccional colorada.