RUN: ¿es legal que una inmobiliaria o concesionaria imponga su escribano?

La gerente superior del Registro Unificado Nacional (RUN), Lourdes González, aclaró que ninguna inmobiliaria, concesionaria ni otro tipo de vendedor puede obligar a un comprador a realizar la transferencia de un inmueble con un escribano público determinado.

Recalcó que esta práctica está prohibida por ley y vulnera la libertad del ciudadano.

“Está absolutamente prohibido. El notario jamás puede ser empleado de una empresa privada y nadie te puede obligar. Sé que en la práctica existe, pero no debiera ser. Es una práctica perversa; yo debería sentirme libre de contratar al notario de mi confianza”, expresó.

González reconoció que, si bien esta imposición se da en algunos casos, no debería normalizarse, ya que afecta directamente la transparencia de las operaciones inmobiliarias y los derechos del comprador.

El rol del notario público

Resaltó que la figura del notario público es “sagrada” y que debe ser una persona de confianza del comprador.

“El notario debe ser preferentemente una persona que yo conozca. Antes se estilaba que las familias tuvieran su médico, su sacerdote y su escribano público. Eso era imprescindible en cualquier familia por la figura que tiene el notario en nuestro sistema latino porque está inmerso en el sistema jurídico”, dijo.

Según explicó, el notario cumple una función clave dentro del sistema legal, actuando como garante de la seguridad jurídica y de la legalidad de los actos.

Revalorizar la función notarial

Agregó que, inclusive, los escribanos deberían “autovalorarse más” en cuanto a la función que cumplen y exigir respeto.

“Sé que en la calle las necesidades son muchas, la competencia también, pero tiene que ser revalorizada la función notarial porque es sumamente fundamental para el Estado y la paz social”, expresó.

González sostuvo que fortalecer la independencia y el prestigio de la función notarial es esencial para garantizar operaciones seguras y contribuir a la estabilidad institucional.