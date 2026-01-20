MEC: ni la mitad de las escuelas cuenta con cobertura básica de salud

La Encuesta Mundial sobre Políticas y Prácticas de Salud Escolar (G-SHPPS) de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), apunta a que el 60% de instituciones educativas del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) y de gestión privada, no realiza ni recibe inspecciones regulares que garanticen la seguridad de los alumnos.

Esto implica que solo 4 de cada 10 escuelas y colegios de 358 locales educativos consultados, cuentan con controles de infraestructura en el parque infantil, instalaciones deportivas, extintores u otros equipos de seguridad.

En cuanto a infraestructura básica, solo el 65% de estas instituciones tiene garantizada la cobertura de agua y jabón para el lavado de manos frecuente que necesitan niñas, niños y adolescentes a diario.

En Asunción, la Escuela Básica N° 8.175 San Francisco, es muestra del escaso control del Estado en la infraestructura de los establecimientos. Desde hace un año se encuentra en peligro de derrumbe y los alumnos deberán iniciar las clase nuevamente en una fábrica abandonada.

Cobertura de salud en escuelas

El reporte de la OPS/OMS revela también que solo el 46,3% de las 358 escuelas consultadas posee cobertura sanitaria básica para los estudiantes.

Lo que significa que menos de la mitad de los establecimientos tiene disponible la “prestación de servicios de salud, tanto en las instalaciones de la escuela o en otros lugares, a través de un acuerdo oficial”.

Se resalta que apenas el 22% tiene personal de enfermería u otro tipo de trabajador de la salud para brindar atenciones rápidas y personalizadas. Según el informe, solo el 15% de estos centros educativos tiene un trabajador de salud disponible para los estudiantes, durante dos o más días a la semana.

Otro dato preocupante señala que solamente el 17% de estas instituciones realiza exámenes de nutrición (como anemia, malnutrición y obesidad) para sus estudiantes.