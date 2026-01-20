Unesco anuncia resultados de pruebas educativas regionales para fin de año

La oficina de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), anunció que para finales de este año, tendrán los resultados de las pruebas del Estudio Regional Comparativo y Explicativo (ERCE) 2025, realizados en 17 países de la región, incluido Paraguay. En nuestro país, la coordinación está a cargo del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC).

Este lunes, la oficina de la organización en Santiago, Chile, anunció que finalizó la aplicación de los exámenes en todos los países de América Latina y el Caribe.

Lea más: MEC: ni la mitad de las escuelas cuenta con cobertura básica de salud

“En esta quinta edición del estudio, la aplicación en terreno abarcó más de 5.000 centros educativos y contó con la participación de cerca de 200.000 estudiantes de 3° y 6° grado, provenientes de diversos contextos socioeducativos", indicaron.

Los alumnos fueron evaluados en Lectura, Matemáticas y Escritura, en ambos grados y en Ciencias, solo en el 6° grado.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Participación de Paraguay

En el país, unos 12.000 escolares de primaria participaron de las pruebas, que fueron tomadas en octubre del año pasado en instituciones educativas de gestión pública, privada y privada subvencionada.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: MEC: Escuelas Abiertas en fábrica abandonada debido a aulas clausuradas

La última evaluación del ERCE fue en el 2019, cuando Paraguay obtuvo resultados por debajo del promedio regional. Por ejemplo, en lectura, Paraguay solo estuvo por encima de República Dominicana, Honduras, Nicaragua y Panamá.

El estudio determinó que en Paraguay, 7 de cada 10 estudiantes paraguayos del tercero y sexto grados, no logran resolver los problemas más básicos en Matemáticas

“Durante los próximos meses, se continuará trabajando junto a los equipos nacionales de cada país para asegurar la consistencia y calidad de los datos. Esto permitirá avanzar hacia las fases de procesamiento estadístico, análisis y elaboración de los informes regionales y nacionales, que serán dados a conocer a finales de 2026”, aseguró el coordinador del ERCE, Carlos Henríquez.