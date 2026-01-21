ABC Rural
Productores siguen ofertando piñas en Concepción

Los productores del distrito de Horqueta llegan a Concepción tres veces por semana para la feria de la piña.

Desde inicios del año 2026, una feria de la piña se realiza semanalmente en la plaza Agustín Fernando de Pinedo de la ciudad de Concepción. Productores organizados del distrito de Horqueta ofertan las frutas y estiman que aún habrá piña durante todo este mes ante la gran cantidad que todavía tienen en sus chacras.

Por Aldo Rojas

Las piñas con un tamaño mayor son vendidas a G. 10.000 por tres unidades y las más pequeñas, cuatro frutas por G. 10.000. El lugar donde ofertan es la céntrica plaza Pinedo, ya tradicional para los pequeños productores.

Los labriegos mencionaron que las ventas son buenas en el mercado concepcionero y que la feria se inició este miércoles a las 07:00 y usualmente están hasta pasado el mediodía o hasta que vendan todas las frutas.

El mayor productor de piña de la zona de Alemán Cue, Bernardino Duarte, dijo que este miércoles llevó a Concepción un total de 650 frutas.

Explicó que muchas cajas de frutas han sido vendidas, en los meses finales del año 2025 al mercado argentino y uruguayo lo que ha generado buen ingreso a los piñeros de la zona de Alemán Cue, distrito de Horqueta.

Actualmente aún hay piñas en las fincas ubicadas en distintos distritos del primer departamento. Para poder venderlas rápido, antes que se echen a perder, las llevan hasta Concepción, indicaron los piñeros.

Las frutas son vendidas en la céntrica plaza Pinedo. Los productores mencionaron que logran excelentes ingresos económicos.

Por ello estiman que habrá piña suficiente para lo que resta del mes de enero. Continuarán la feria de la piña los lunes, miércoles y jueves.

Aseguraron que las frutas son de muy buena calidad.