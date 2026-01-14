Para no hacer esperar a ministro del MEF, patean para la próxima semana tratar “Mafia de los pagarés”

Si bien hasta ayer el discurso era “priorizar” el caso de la “mafia de los pagarés” -que se estima tiene cerca de 17.000 víctimas- y por ello lo incluyeron como primer punto del orden del día de la sesión de hoy, finalmente la realidad es que optaron por reagendar para el próximo miércoles 21 a las 10:00 en una sesión extraordinaria.

“Hicimos una corrección señores, por la presencia ya del ministro Fernández Valdovino, y le agradecemos mucho al colega Rafael Filizzola (invitado como presidente de la Comisión Especial que investiga la ‘Mafia de los pagarés’) decidimos pasar el problema que tenemos con la Mafia de los pagarés a una sesión extraordinaria”, afirmó el presidente de la Comisión Permanente, senador Colym Soroka (ANR, Independiente).

Atendiendo a que inicialmente Soroka no especificó para cuando sería reagendado y ya con la decisión asumida de que se postergaría, el senador Filizzola (Partido Democrático Progresista) pidió que al menos sea para la próxima semana y no se dilate más aún.

Ante ello, Soroka planteó coordinar con la mesa directiva, la fecha, pero ya para dar una definición, a pedido de Filizzola se fijó ya la fecha.

El diputado cartista Alejandro Aguilera sugirió que la sesión sea el miércoles 21 a las 10:00, lo cual fue aprobado por el pleno.

Con esto, primeramente dan largas a las víctimas que viene reclamando todas las semanas que al menos los legisladores se interesen en dar una solución, ya que en el Poder Judicial han perdido las esperanzas, a tal punto que plantearon el juicio político contra los 9 ministros de la Corte Suprema de Justicia.

Por otra parte, también evitan “molestar” a los ministros de Corte, ya que lo que se pretendía analizar en esta sesión era cursar invitación a los ministros de Corte para que concurran ante la Comisión Permanente para que explique qué harán con las nuevas leyes que aprobaron para combatir esta “Mafia de los pagarés” o si serán de vuelta “letra muerta”.

Desde el cartismo, no solo ha imperado el silencio cómplice, sino que incluso varios de los implicados en esta “mafia” siguen codeándose con referentes del oficialismo.