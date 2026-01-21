La travesura de una niña que movilizó a todos en PJC: “No fue un reto de TikTok”

El manuscrito que generó tremenda alarma y movilizó a todos fue dejado en el interior de una entidad bancaria, en Pedro Juan Caballero. Ante la situación, el gerente de dicha entidad financiera dio aviso al 911, por lo que agentes de la Comisaría 1ª de esta ciudad tomaron intervención y comunicaron a la Fiscalía.

“Se logró ubicar la vivienda y la niña fue localizada; se encontraba en buen estado de salud. Se conversó con ella y dijo que escribió la nota porque ‘estaba aburrida’ y que ese comportamiento lo copió de TikTok. No fue un reto, sino que replicó algo que vio en TikTok”, indicó la fiscal Katia Uemura sobre el caso.

Agregó que “se le hizo un estudio psicológico, no tiene rastro de maltrato ni de ningún trastorno ni de adicción; ya declararon la madre y la abuela y convocamos a la hermana para declarar”. “Vamos a agotar todo lo que se pueda a los efectos de dejar en claro todo”, mencionó.

Se le hizo una advertencia a la madre, según Defensa Pública

Tras la alarma generada, tomó intervención la oficina de Pedro Juan Caballero del Ministerio de la Defensa Pública, a través de la defensora de la niñez Carolina Medina. La misma manifestó que, si bien el caso no se judicializó hasta el momento, se le hizo una advertencia a la madre de la niña.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

“La patria potestad no es solamente un título, sino una obligación de vigilar qué consumen y qué hacen nuestros hijos en el mundo digital; esto no es un juego. Lo que para la niña fue un juego viral, para nosotros era una movilización de recursos”, expresó Medina.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Redes y salud mental: advierten sobre la sobreexposición

Los nombres de las protagonistas de la historia se omiten en virtud del alcance de la ley de protección de la niñez, vigente en nuestro país.