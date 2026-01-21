Ofrecen porotos y artesanías para que su hijo con discapacidad continúe tratamiento en el Hospital General de Itapúa

Gloria Galeano, del distrito de San Juan del Paraná, relató las dificultades para acceder al tratamiento de su hijo, Marino (12) con discapacidad, que debe continuar en el Hospital General de Itapúa. Padece parálisis cerebral, cuadriplejia espástica y epilepsia. El niño tiene visión reducida, prácticamente no vidente, según detalló.

Según la madre, es dificultoso trasladar al menor, lo que genera altos costos, ya que no pueden llevarlo en el motocarro de su padre hasta el Gran Hospital del Sur. No tienen acceso a transporte público, por lo que deben caminar como mínimo dos kilómetros hasta la ruta PY01.

Además, los suplementos que necesita, así como algunos medicamentos, no están disponibles en el sistema de salud pública, según explicó. Indicó que el medicamento para la epilepsia sí está disponible, mientras que la mayoría del resto los compra en farmacias.

El padre del niño es agricultor y ofrece poroto de su producción. Por su parte, la madre realiza artesanías de chala de maíz para generar algunos ingresos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Pobladores de tres distritos cierran ruta para pedir “asfaltado ya” en el noreste de Itapúa

Apelan a la solidaridad

Galeano afirmó que actualmente Marino necesita una AFO antiequino para reducir la compresión de sus piernas debido a su condición espástica. Tenía uno, pero al crecer ya no le quedaba, por lo que donó el equipo a otro niño que lo necesitaba.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El insumo tiene un costo de alrededor de G. 3.300.000, dinero con el que no cuentan. Ofrecen algunos electrodomésticos con el fin de reunir el monto necesario. Sobre las asistencias de la Diben y la Secretaría Nacional por los Derechos de las Personas con Discapacidad (Senadis), manifestó que son importantes, pero dependen de una gestión muy larga que no puede sostener con su hijo.

“Para solicitar algo en Senadis tenés que ir al menos dos semanas, y yo no tengo cómo sostener eso, más aún con la movilidad reducida de Marino”, explicó.

Quienes estén interesados en colaborar con Marino mediante la compra de artesanías o productos agrícolas pueden comunicarse con Gloria Galeano al 0994 852 565.