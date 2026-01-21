Trabajo en altura: estas son las medidas y obligaciones de seguridad, según el MTESS

El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) señaló que en los trabajos en altura es obligatorio el uso de equipos de protección individual específicos, entre ellos el arnés o cinturón de seguridad, cuyo uso es exigido a partir de los dos metros de altura.

También deben utilizarse sistemas de amarre y anclaje, casco de seguridad, calzado antideslizante y ropa de trabajo con los elementos de protección correspondientes, de acuerdo con la tarea realizada.

Además de los equipos individuales, la cartera laboral remarcó la importancia de los sistemas de protección colectiva, que deben ser priorizados en las obras de construcción.

Entre estos se encuentran las barandas y rodapiés, los pasos y pasarelas seguras, los andamios correctamente instalados, las plataformas antideslizantes y las redes y bandejas de protección.

Responsabilidad indelegable del empleador

El Ministerio de Trabajo puntualizó que el empleador tiene una "responsabilidad indelegable" en materia de seguridad y salud laboral.

En ese sentido, debe proveer los equipos de protección individual adecuados, instalar las protecciones colectivas necesarias y garantizar tanto su uso como su mantenimiento.

Asimismo, es su obligación asegurar que los trabajadores sean sometidos a los exámenes médicos ocupacionales conforme a la normativa vigente.

Supervisión y control de las medidas de seguridad

Desde el MTESS también resaltaron la necesidad de una supervisión permanente de las medidas de seguridad en las obras, así como del uso responsable y correcto de los equipos de protección.

El control del cumplimiento de estas disposiciones forma parte de las obligaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo.

La institución advirtió que el incumplimiento de estas normas constituye una “infracción grave”, en el marco de la legislación laboral vigente.

El 20 de enero pasado, un joven de 25 años murió tras caer mientras llevaba a cabo trabajos en el piso 22 de un edificio. Según el informe policial, la víctima tenía el casco correspondiente, pero no se pudo divisar algún arnés de seguridad.