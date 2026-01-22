Claves para evitar gastroenteritis si viajás a la playa en Brasil

Ante el aumento de viajes a las playas de Brasil, especialmente a zonas playeras, médicos advierten sobre el riesgo de infecciones gastrointestinales y recomiendan adoptar medidas básicas para evitar la gastroenteritis. La exposición a la playa puede generar enfermedades y arruinar las vacaciones.

El médico infectólogo Hernán Rodríguez señaló que estas infecciones “nunca deben subestimarse”, sobre todo cuando se viaja con la intención de descansar y disfrutar.

“Los virus ingresan por la boca y se eliminan por la materia fecal. Entender ese ciclo es clave para saber qué cuidados tomar”, explicó.

Cuidado con alimentos y bebidas

Rodríguez enfatizó que uno de los principales riesgos está en lo que se ingiere.

“Hay que cuidar todo lo que se come y se bebe. Los líquidos y sólidos deben provenir de lugares seguros. Se recomienda evitar alimentos preparados en la calle, porque no ofrecen garantías de higiene ni de correcta manipulación”, indicó.

En cuanto a las bebidas, advirtió que, debido al calor, deben consumirse solo productos cerrados de origen confiable. “Hay que evitar jugos o bebidas servidas en la vía pública, porque pueden estar contaminadas”, agregó.

Higiene de manos, una regla clave

El especialista recordó que el lavado frecuente de manos es una de las medidas más efectivas para cortar la cadena de transmisión.

“Si no se higienizan las manos, el riesgo de dispersar estos virus es muy alto. Es un hábito simple, pero fundamental”, subrayó.

Rodríguez recordó que en Santa Catarina existen antecedentes de brotes por norovirus, un agente que provoca diarrea y vómitos intensos.

“Este virus solo se diagnostica con estudios específicos de biología molecular, no aparece en análisis comunes, y no tiene tratamiento antiviral específico”, explicó.

Añadió que en varias playas de la región hay zonas donde no está recomendado ingresar al mar. “Antes de ir, hay que informarse cuáles son las playas habilitadas. Existen mapas oficiales que identifican las que no son seguras”, indicó.

Llevar suero oral ante riesgo de deshidratación

El infectólogo recomendó llevar siempre suero oral, en polvo o líquido, para hidratarse en caso de diarrea.

“La diarrea y los vómitos pueden causar deshidratación. A veces no suena peligroso, pero puede generar cuadros gravísimos e incluso la muerte”, advirtió.

Si la persona presenta vómitos persistentes y no puede ingerir líquidos por boca, remarcó la importancia de acudir a un centro asistencial. “Por eso es clave saber de antemano cuáles son los hospitales o clínicas cercanas al lugar donde uno se hospeda”, sostuvo.

Rodríguez concluyó que todos estos cuidados apuntan a minimizar el ingreso de microorganismos que pueden provocar diarrea, vómitos, fiebre y deshidratación.

“Son detalles que parecen menores, pero marcan la diferencia entre unas vacaciones tranquilas y una internación. Vale la pena tenerlos en cuenta”, finalizó.