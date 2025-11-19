Ineram: Diputado pide convocar al doctor Morínigo

El diputado liberal Adrián “Billy” Vaesken (PLRA), mediante una nota cursada a cartista César Cerini, titular de la Comisión de Cuentas y Control, pidió que se invite al doctor Carlos Morínigo para que pueda exponer los hechos denunciados en sus redes sociales.

El doctor Carlos Morínigo, exministro de Salud, cuestionó que el actual Gobierno priorice eventos festivos por Navidad, financiados por Itaipú, antes que destinar recursos a la salud pública.

Según denunció en sus redes sociales, el Ineram enfrenta precariedades graves, a tal punto que “ni coquito y ni leche hay” para pacientes hospitalizados.

El Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y del Ambiente (Ineram), dependiente del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS) está brindando cocido “negro” a pacientes que necesitan ser bien alimentados. Lamentó que se estén destinando US$ 700.000 en adornos navideños para las “fotos” y no se priorice la salud.

“Venía observando esta situación desde hace meses. Me tocó el corazón cuando me dijeron los compañeros que reparten los alimentos, que solo había cocido negro para llevar a los pacientes. Ni coquito, ni leche no había”, dijo Morínigo.

“Su testimonio permitirá a la comisión evaluar si existen irregularidades en el uso de fondos destinados al Ineram y determinar las acciones de control y seguimiento que corresponda conforme a las atribuciones constitucionales”, reza parte de la nota remitida a César Cerini.

La función de la comisión de Cuentas y Control de Diputados es fiscalizar el uso del presupuesto público, para lo cual evalúa la ejecución presupuestaria, las ampliaciones, créditos y la deuda pública, así como las cuentas patrimoniales.