Mafia de los pagarés: enfermera exige que se devuelva todo lo robado y que vayan a la cárcel

El sector de las trabajadoras de la salud también fue duramente golpeado por el esquema de la mafia de los pagarés. Luciana Bernadette, una enfermera jubilada, comentó que tras cancelar una pequeña deuda que tenía con la Asociación Mutual de Clínicas, no retiró el finiquito y años más tarde le apareció una demanda por 41 millones de guaraníes.

“Yo fui enfermera del Hospital de Clínicas durante 34 años. Me jubilé en septiembre del 2017 y allí en el Hospital de Clínicas teníamos una asociación de donde retirábamos provisiones y cosas pequeñas. Mensualmente se nos descontaba automáticamente a través del banco Itaú, que era por donde nosotros cobrábamos”, explicó la afectada.

A continuación, comentó que el 29 de agosto del 2018 recibió una llamada telefónica de la que era entonces la presidente de esta mutual, Amuclin (Asociación Mutual de Clínicas), la señora Clara Benítez. “Me dice que tengo que acercarme junto a la abogada Lourdes Rocío Aranda porque quedó un poquito de deuda. Me dijeron que yo debía 3.721.000 guaraníes”.

“Junto con mi esposo, juntamos ese dinero, cancelé la deuda y la abogada me dio un documento en el que decía que yo ya no debía ni un guaraní a Amuclim y que solamente faltaba el finiquito. Pero resulta que yo fui tan descuidada y no fui nunca a retirar ese finiquito”, amplió su relato.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Fiscalía pedirá nueva causa contra abogada tras hallar más de 300 pagarés en blanco

Sin un aviso, en noviembre del 2023 la señora Luciana Bernadette se encuentra con un descuento de 1.450.000 guaraníes de su salario del cajero.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Voy al Ministerio de Economía para averiguar y grande fue mi sorpresa que una persona de nombre Julia Amabel Rojas y Lourdes Rodríguez Aranda me estaban demandando por 41 millones de guaraníes. Esta Julia resultó ser una docente, una docente de la ciudad de Lambaré”.

Y agregó: “Se me descontó directamente por vía judicial. Nadie me avisó nunca que me iban a embargar. La que hizo el juicio ejecutivo es Lourdes Rocío Aranda, abogada, que está actualmente imputada y el motivo es Amuclin”.

Por otra parte, menciona que cuando da a conocer mi caso, se llevó la sorpresa de que casi todo el Hospital de Clínicas está con el mismo problema y con la misma persona; Lourdes Rocío Aranda.

Lea más: Mafia de los pagarés: en dos días, jueza de Paz anuló 33 juicios ejecutivos

“Hasta hoy no hay una solución para los compañeros de Clínicas. La giraduría del Hospital de Clínicas debe ser investigada, porque el decano, el doctor Cuenca, nunca aparece cuando se le llama", sostuvo.

“En el WhatsApp que formamos, tengo aproximadamente 40 personas que están en la misma situación y entre estas personas está una persona que es funcionaria del Poder Judicial”, expresó.

Todos callan porque son cómplices

“La justicia no hace su parte, la fiscalía tampoco, los políticos tampoco toman partido, y parece que hay una complicidad. Personalmente, quisiera que a la gente de la Corte Suprema de Justicia se les investigue", fue el pedido de Bernadette.

A continuación, resaltó que los políticos, los senadores, son cómplices y por eso se callan. “El señor Presidente de la República firma leyes que a nosotros no nos amparan nada”.

Para finalizar, la señora Luciana dejó en claro su pedido: “Que se nos devuelvan todo lo que nos robaron. Que todas las personas que nos robaron, después de haber devuelto todo, vayan a la cárcel y que se les saquen los registros profesionales”.