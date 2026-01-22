Fiscalía pedirá nueva causa contra abogada tras hallar más de 300 pagarés en blanco

El juez de Garantías José Agustín Delmás ordenó la prisión preventiva de la abogada Zully Ortiz y de Evelyn Paredes, imputadas por presunta comisión de los ilícitos de coacción y amenaza de hecho punible. Ambas deberán cumplir la medida en el Complejo Penitenciario para Mujeres Privadas de Libertad (COMPLE), ubicado en Emboscada.

Las dos están procesadas en una causa que investiga las amenazas recibidas por el periodista Carlos Benítez, vinculadas a publicaciones periodísticas sobre el esquema conocido como la “Mafia de los pagarés”.

En el caso de Ortiz, además, pesa una acusación formal y otras dos imputaciones relacionadas con el mismo esquema ilícito, convirtiéndose así en la primera persona encarcelada en el marco de esta causa.

La fiscala Ruth Benítez explicó que solicitó la prisión preventiva ante el peligro de fuga y de obstrucción de la investigación. Señaló que, durante el allanamiento realizado en la vivienda de la abogada, esta intentó impedir el procedimiento en todo momento.

Violento incidente durante el allanamiento

Benítez relató que, al ingresar a la vivienda y anunciar el allanamiento, Ortiz arrojó su teléfono celular detrás del mueble del televisor. Posteriormente, negó tener el aparato y ofreció una versión llamativa, pues alegó que su perro lo había mordido y que estaba siendo reparado por un técnico.

Sin embargo, al desarmar el mueble, los intervinientes hallaron el celular oculto. La fiscala afirmó que, al momento de tomar el dispositivo, la abogada reaccionó de manera “furibunda” e intentó lanzarse sobre ella.

“Cuando ingresamos a la vivienda y, ante la voz de que esto es un allanamiento, la abogada tiró detrás del rack del televisor su celular. Cuando entramos a la habitación, alegó que no tenía el teléfono celular, que su perro lo había mordido. Al momento en que tomé el celular, ella pretendió lanzarse sobre mí de manera furibunda y agresiva”, dijo.

Antecedentes remitidos por desacato

“La abogada se descolocó y se descontroló”, añadió Benítez, quien indicó que fue necesario colocarle esposas. Aclaró que esta medida de fuerza solo se adopta ante situaciones de descontrol, aunque no es habitual.

La fiscala informó que todos los antecedentes del incidente fueron remitidos al juzgado competente para la eventual apertura de una causa por desacato.

Hallazgo de hasta 400 pagarés en blanco

Durante el procedimiento, el Ministerio Público incautó entre 300 y 400 pagarés en blanco, sin fechas ni montos específicos, que podían ser ejecutados en cualquier momento y en reiteradas ocasiones.

Según la fiscala, los documentos estaban organizados por persona física o institución y archivados en folios, cada uno con al menos diez pagarés.

Evidencias incautadas y nueva causa penal

Benítez señaló que, pese a las imputaciones previas y la acusación existente, la abogada continuó con lo que calificó como un “esquema lamentable”.

Agregó que también se incautaron tarjetas de memoria y pendrives, que serán sometidos a peritaje.

Los pagarés hallados serán remitidos como hechos nuevos, con el objetivo de impulsar una nueva causa penal contra Ortiz, según informó Benítez. Además, indicó que se realizará el deslacrado y el inventario completo de los documentos.

Víctimas, montos y conexiones del esquema

Los principales afectados por el esquema liderado por la abogada serían funcionarios del Ministerio de Salud, asociaciones de enfermería, policías y docentes del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), conforme a los documentos incautados.

La fiscala indicó que aún se encuentra analizando los pagarés y otros elementos incautados, por lo que no pudo precisar qué empresas estarían vinculadas al esquema ilícito. No obstante, confirmó que el monto más alto detectado en uno de los pagarés asciende a G. 55 millones.

Benítez también reveló que lograron establecer la trazabilidad entre el mecánico investigado por las amenazas al periodista, quien tendría una relación sentimental con la otra detenida, la cual sería amiga de la propia abogada.