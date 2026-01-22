Repudian audio atribuido a edil departamental que habla de “eliminar” a gobernadora de Paraguarí

El pronunciamiento se dio en relación a un audio atribuido al concejal departamental Daniel Ortiz, del movimiento Honor Colorado, en el que presuntamente se refiere a la posibilidad de “eliminar” a la gobernadora del departamento, Norma Zárate de Monges (ANR).

En el audio que se le atribuye al edil Ortiz se escuchan expresiones como: “Me gustaría saber qué es lo que le plantean, pero yo te cuento: está ella, que quiere enfrentarnos, por eso quiere solucionar contigo. Contigo soluciona y después nos va a enfrentar. Por eso tenés que ver nomás ya el tema de la denuncia, y si les falta alguna cosa, avísame para que yo le hable al amigo”.

Asimismo, en otro fragmento se escucha: “Me dijo también para que te mejore ya tu tema, y así es que, mano a la obra. Y a esta ahora tenemos que eliminarle, porque después va a ser un problema para nosotros, para nuestro futuro. Estos no son gente como nosotros, son gente mala. Tanto vos como yo estamos en guerra con ella, y si no hacemos las paces, por el oro del mundo, cuando nos tenga en sus manos nos va a pasar la factura. Con este tema ya no hay que retroceder”.

Estas expresiones generaron preocupación en el ámbito político regional, motivo por el cual el Consejo de Intendentes del IX Departamento de Paraguarí, presidido por el intendente de Paraguarí, Marcelo Simbrón (ANR), emitió un comunicado manifestando su rechazo categórico a toda forma de violencia política contra la mujer y a cualquier práctica de persecución política.

La organización de intendentes expresó su profunda preocupación institucional por el hecho y repudió el audio difundido, al considerar que alude a posibles maniobras de amedrentamiento contra la gobernadora departamental. Asimismo, rechazaron este tipo de conductas por ser contrarias a los valores democráticos y al respeto entre autoridades legítimamente electas.

Como intendentes municipales, exhortaron a que la competencia política se limite al ámbito electoral, basada en propuestas, ideas y proyectos, dejando que sea el pueblo soberano quien decida libremente el destino de los municipios y del departamento, sin presiones ni persecuciones. Reafirmaron además su compromiso con la paz social, el respeto institucional y una política sustentada en el trabajo, el diálogo y la voluntad popular.

Junta Departamental respalda a la gobernadora

Por su parte, 17 de los 18 ediles de la Junta Departamental de Paraguarí, también emitieron un pronunciamiento en apoyo a la gestión de la gobernadora Zárate de Monges. Hasta la mañana de hoy, el concejal Daniel Ortiz no había mantenido conversación con la gobernadora, mientras que sus colegas participaron de una reunión convocada por el presidente del cuerpo legislativo, Vicente Caballero (ANR-HC), para emitir un comunicado institucional.

En el manifiesto, los concejales departamentales señalaron que, consideraron oportuno dirigirse a la ciudadanía ante los hechos de público conocimiento que generaron inquietud en el ámbito político y social del departamento.

En ese contexto, expresaron su total respaldo, solidaridad y confianza plena en la gestión de la gobernadora, destacando el trabajo sostenido que viene desarrollando en favor del bienestar y el progreso de la ciudadanía.

Asimismo, repudiaron los hechos relacionados con la difusión del audio que involucra a un concejal departamental y que contiene manifestaciones presumiblemente dirigidas contra la gobernadora. Consideraron que este tipo de expresiones resultan inadmisibles, ya que lesionan la institucionalidad, el respeto entre autoridades y los principios democráticos que deben regir la función pública.

Finalmente, reafirmaron su compromiso de defender la institucionalidad departamental, sostener una postura firme en apoyo a la máxima autoridad y continuar trabajando con unidad, responsabilidad y vocación de servicio en beneficio de toda la ciudadanía del Noveno Departamento de Paraguarí.

Lo que dijo Norma Zárate de Monges

La gobernadora Norma Zárate de Monges manifestó que no tiene dudas de que el audio corresponde al concejal Daniel Ortiz y que la conversación habría sido mantenida con una mujer.

Reveló además que el “amigo” mencionado en el audio sería el ministro de Urbanismo, Juan Carlos Baruja.

Se moverán las piezas políticas

Dijo sentirse en paz y fortalecida por el respaldo que recibe de la ciudadanía, de su familia, de sus compañeros de trabajo, del Consejo de Gobernadores, del Consejo de Intendentes y de la Junta Departamental.

Finalmente, señaló que la gente quiere paz y que se trabaje. Agregó que, a partir de lo acontecido, se va a cuidar y que se van a tomar decisiones en su entorno político y que se moverán las piezas, sin entrar en mayores detalles.