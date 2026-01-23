Fallece paraguayo que fue rescatado de una playa en Brasil

Gustavo Abrahan Haitter Santa Cruz se encontraba hospitalizado en Brasil luego de ser arrastrado por una ola en una playa de Bombinhas, Brasil.

El caso se dio a conocer hace una semana por su hermana, la odontóloga Tamara Haitter, quien había negado categóricamente versiones que circularon y comentarios en redes sociales sobre que su hermano habría ingresado a una zona prohibida, conocida por la “bandera roja”.

Este viernes, la mujer confirmó el fallecimiento del joven, según una publicación suya en redes sociales. “Recen siempre por él y por nosotros”, pide, mientras también agradece a las personas que apoyaron a la familia.

El 14 de enero pasado, el ingeniero electricista Gustavo Haitter fue trasladado de urgencia en helicóptero desde la playa de Mariscal, en Bombinhas, hasta el hospital de Itajaí.

