23 de enero de 2026 - 17:09

Fallece paraguayo que fue rescatado de una playa en Brasil

Canoas al atardecer en el mar de dentro, en Canto Grande, Bombinhas, en Santa Catarina, Brasil.
Imagen ilustrativa del atardecer en el mar de dentro, Bombinhas, Brasil. Natalia Daporta

Familiares del joven paraguayo que había sido rescatado de una playa en Brasil tras ser arrastrado por una ola reportaron este viernes su fallecimiento. “Recen siempre por él y por nosotros”, piden.

Por ABC Color

Gustavo Abrahan Haitter Santa Cruz se encontraba hospitalizado en Brasil luego de ser arrastrado por una ola en una playa de Bombinhas, Brasil.

El caso se dio a conocer hace una semana por su hermana, la odontóloga Tamara Haitter, quien había negado categóricamente versiones que circularon y comentarios en redes sociales sobre que su hermano habría ingresado a una zona prohibida, conocida por la “bandera roja”.

Este viernes, la mujer confirmó el fallecimiento del joven, según una publicación suya en redes sociales. “Recen siempre por él y por nosotros”, pide, mientras también agradece a las personas que apoyaron a la familia.

Fallecimiento de Gustavo Haitter.
Fallecimiento de Gustavo Haitter fue comunicado en redes por su hermana.

El 14 de enero pasado, el ingeniero electricista Gustavo Haitter fue trasladado de urgencia en helicóptero desde la playa de Mariscal, en Bombinhas, hasta el hospital de Itajaí.

